Ji Chang Wook liên tục thất bại

Truyền thông Hàn Quốc nhận định Ji Chang Wook đang khủng hoảng. Các bộ phim truyền hình anh đảm nhận vai chính sau khi xuất ngũ có tỷ suất người xem thấp.

Ji Chang Wook là một trong những diễn viên nam hàng đầu Hàn Quốc. Anh từng có nhiều dự án phim thành công như Warrior Baek Dong-soo (2011), Empress Ki (2013–2014), Healer (2014-2015), The K2 (2016), Suspicious Partner… Trong đó Empress Ki thành công ở cả trong và ngoài nước. Phim đạt tỷ suất người xem trung bình là 20,7% và tập cuối cùng thậm chí đạt tới 28,3%.

Giai đoạn 2017-2019, Ji Chang Wook tạm gác sự nghiệp diễn xuất để hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau khi kết thúc hai năm nhập ngũ, Ji Chang Wook chính thức trở lại với phim hài lãng mạn Melting Me Softly phát trên tvN. Tuy nhiên, theo Ten Asia, Ji Chang Wook đang phải đối mặt với khủng hoảng vì sự thất bại liên tiếp trên phim ảnh.

Ji Chang Wook khủng hoảng

Tờ Ten Asia chỉ ra từ Melting Me Softly của tvN đến phim đang phát sóng là If You Say Your Wish, các dự án Ji Chang Wook đảm nhận vai chính sau khi xuất ngũ liên tục rơi vào tình trạng ế ẩm. If You Say Your Wish của đài KBS2 thậm chí chỉ đạt tỷ suất người xem khoảng 1%. Phim lên sóng ngày 10/8 với rating 3,6%. Tỷ suất người xem giảm dần qua từng tập và chỉ đạt 1,9% cho tập mới nhất lên sóng ngày 18/8. Đây là con số đáng thất vọng với một ngôi sao halluy như Ji Chang Wook.

Trước đó, Backstreet Rookie do Ji Chang Wook và Kim Yoo Jung đảm nhận vai chính không chỉ đạt thành tích thấp mà còn bị chỉ trích. Phim đạt tỷ suất người xem trung bình 6,3% cho 16 tập phim khi phát sóng trên đài SBS. Phim được phát sóng năm 2020.

Hình ảnh của Ji Chang Wook trong phim đang phát sóng là If You Say Your Wish.

Tác phẩm Lovestruck in the City phát sóng năm 2020 và The Sound of Magic ra mắt tháng 5 cũng không đạt được thành tích như mong đợi và nhanh chóng bị lãng quên. Tình trạng hiện tại của Ji Chang Wook là không thể đạt được thành tích đáng kể nào ở mảng truyền hình trong ba năm kể từ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Phim điện ảnh Hard Hit là dự án duy nhất thành công của Ji Chang Wook kể từ khi trở lại ngành giải trí. Bộ phim vượt mốc 500.000 người xem vào ngày thứ 10 ra mắt. Đây là bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc đạt được thành tích trên trong năm 2021.

Khán giả thờ ơ với bộ phim mới của Ji Chang Wook

If You Say Your Wish là bộ phim truyền hình kể về Yoon Gyeo Ree - một người đàn ông trẻ có quá khứ rắc rối, phải vật lộn để kiếm sống và phục vụ cộng đồng trong một bệnh viện tế bần. Yoon Gyeo Ree quyết định tham gia đội Genie - một tổ chức chuyên đáp ứng mong muốn cuối cùng của những bệnh nhân sắp qua đời. Anh cùng đội Genie lắng nghe và thực hiện mong muốn trước khi qua đời của những bệnh nhân. Phim được lấy cảm hứng từ tổ chức Make-a-Wish ở Hà Lan.

Đạo diễn Kim Yong Wan nhấn mạnh tính chân thực của If You Say Your Wish. Theo ông, đây là bộ phim truyền hình mang thông điệp chữa lành mà cả gia đình có thể vui vẻ xem cùng nhau và không có bất cứ nội dung phản cảm nào. Kim Yong Wan nói về Ji Chang Wook: “Là một diễn viên tài năng và chân thành, anh ấy có thể thể hiện bất kỳ thể loại nào. Nhân vật này thành công là nhờ Ji Chang Wook".

Có thể thấy Ji Chang Wook đóng vai trò lớn trong tác phẩm này. Trước đó, nam diễn viên cũng cho biết anh đặt nhiều kỳ vọng vào vai diễn lần này.

Trái ngược với những lời giới thiệu ấm áp về tác phẩm, phản ứng của công chúng với If You Say Your Wish chỉ là sự lạnh lùng. Phim bắt đầu ở mức 3,6% trong tập đầu tiên và đạt 1,9% ở tập thứ 4.

Trước đó, Melting Me Softly của Ji Chang Wook và Won Jin Ah cũng chỉ đạt rating trung bình là 2,1%. Tập 15 đạt tỷ suất người xem thấp nhất là 1,43%. Melting Me Softly có kịch bản khá hấp dẫn khi xoay quanh một người bị đóng băng và thức dậy sau 20 năm. Bộ phim lấy bối cảnh năm 1999 nhưng tạo hình của Ji Chang Wook quá hiện đại, không phù hợp với mốc thời gian. Tờ Ten Asia nhận định đây là một trong những lý do khiến phim không được đón nhận.

Thêm vào đó, phim có diễn biến chậm chạp và câu chuyện tình yêu không rõ ràng. Melting Me Softly là phim phát sóng cuối tuần có tỷ suất người xem thấp nhất trên tvN từ tháng 6/2017. Đến nay, Melting Me Softly vẫn giữ vững “kỷ lục” đó.

Những dự án gần đây của Ji Chang Wook không thành công như mong đợi.

Với Backstreet Rookie, phim được phát sóng năm 2020 và gây nên phản ứng dữ dội vì những cảnh quay không phù hợp về tình dục, lời thoại. Backstreet Rookie còn vướng tranh cãi vì những cảnh phân biệt chủng tộc. Một nhân vật xuất hiện trong những chiếc quần dài và nhuộm màu da để làm nó trông tối hơn.

Backstreet Rookie dựa trên một webtoon dành cho người lớn. Kịch bản gốc có nhiều chi tiết được đánh giá nhạy cảm. Trong buổi họp báo, nhà sản xuất Lee Myung Woo nhấn mạnh Backstreet Rookie là một bộ phim gia đình với nội dung ấm áp.

Tuy nhiên, không giống những lời chia sẻ của PD Lee Myung Woo, Backstreet Rookie có những chi tiết gây sốc ngay từ tập đầu tiên. Trong phim, nữ sinh trung học Jung Saet Byul (do Kim Yoo Jung đảm nhận) mặc đồng phục học sinh và yêu cầu người đàn ông trưởng thành Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook) mà cô gặp trên phố mua cho cô một điếu thuốc. Sau đó, Jung Saet Byul hôn Choi Dae Hyun.

Trước đó, thông qua các dự án phim, từ tình cảm, cổ trang, hành động tới nhạc kịch, Ji Chang Wook đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng như một diễn viên tài năng, có thể hoàn thành tốt bất kể thể loại nào.

Tuy nhiên, sau khi xuất ngũ, Ji Chang Wook liên tục thất bại. Anh được hoan nghênh vì đã thử sức với nhiều dạng vai khác nhau nhưng sự thất vọng của công chúng về cái tên Ji Chang Wook sẽ tăng lên nếu anh không có bước đột phá khi chọn kịch bản, tờ Ten Asia nhận định.