Ji Chang Wook gai góc trong vai diễn mới trên FPT Play

“If you wish upon me” là bộ phim đánh dấu lần trở lại đáng chú ý của tài tử Ji Chang Wook trong hình tượng khác lạ bên người đẹp Sooyoung (SNSD).

Quy tụ dàn diễn viên thực lực cùng tài tử Ji Chang Wook đóng chính, If you wish upon me (tựa Việt: Nói tôi nghe điều ước của bạn) là một trong những dự án được trông đợi nhất nửa cuối năm từ nhà đài KBS. Đặt bối cảnh tại một nhà an dưỡng, chuyện phim xoay quanh những vui buồn của các bệnh nhân lẫn điều dưỡng viên, cũng như cách họ đối diện và vượt qua nỗi đau, mất mát. Không chỉ có kịch bản sâu sắc, tác phẩm còn hứa hẹn sự trở lại lạ mắt của tài tử Ji Chang Wook bên Sooyoung (SNSD). Người trẻ tự chữa lành tại trại an dưỡng Nhân vật chính trong phim là Yoon Gyeo Re (Ji Chang Wook), một người có cuộc đời nhiều sóng gió. Lớn lên trong trại mồ côi, anh trải qua tuổi thơ cơ cực, từng nếm đủ mùi vị cay đắng, từ nhỏ đã quen với việc sinh hoạt tại trại giam. Hàng loạt biến cố khiến Gyeo Re trở thành chàng trai gai góc, cứng rắn. Song bên trong anh luôn khao khát có được bình yên, mong mỏi cuộc sống hạnh phúc như bao người. Ji Chang Wook trở lại màn ảnh nhỏ với hình tượng gai góc, rắn rỏi. Sau một sự cố bất ngờ, số phận đưa đẩy Gyeo Re đến làm tình nguyện viên tại một trại an dưỡng. Tại đây, anh gặp trưởng nhóm tình nguyện Kang Tae Sik (Sung Dong Il) và y tá Seo Yeon Joo (Sooyoung). Bộ ba trở thành những nhân tố quan trọng giúp các bệnh nhân vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Từ đó, Gyeo Re cũng học cách xoa dịu những tổn thương, thấu hiểu bản thân và nhận ra ý nghĩa cuộc đời. Nhiều tình tiết xuất hiện trong phim được lấy cảm hứng từ những câu chuyện thực tế tại Quỹ Cấp cứu Điều ước (Ambulance Wish Foundation). Đây là chương trình từ thiện nổi tiếng có nguồn gốc từ Hà Lan, sau đó nhanh chóng lan rộng đến nhiều nước trên thế giới. Với đối tượng chính là những bệnh nhân mắc bệnh nan y, quỹ sẽ dốc sức giúp họ thực hiện mọi tâm nguyện trước khi từ giã cuộc đời. Thành viên nhóm nhạc quốc dân SNSD Sooyoung vào vai nữ hộ lý trong phim mới. Trên ý nghĩa ấy, Nói tôi nghe điều ước của bạn không ngần ngại khai thác đến tận cùng số phận của từng nhân vật, từ đó mang đến cho người xem những góc nhìn mới về cuộc sống. Đặc biệt, bối cảnh nhà an dưỡng trở thành điểm nhấn giúp tác phẩm nổi bật hơn. Là điểm dừng chân cuối cùng để đón nhận cái chết, nơi đây không hề tồn tại những cảm xúc tiêu cực mà tràn đầy tình cảm, sự ấm áp khi các thành viên đều đối xử chân thành với người bệnh như người thân. Màn lột xác của Ji Chang Wook Với màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, Ji Chang Wook không phải gương mặt xa lạ. Tài tử sinh năm 1987 từng xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Hoàng hậu Ki, Mật danh K2 hay Tình yêu chốn đô thị… Hình ảnh của anh từng gắn liền với những vai quân vương, công tố viên hay vệ sĩ. Với gương mặt điển trai, nam tài tử lôi cuốn khán giả bằng diễn xuất tự nhiên và nhanh chóng có được lượng fan đông đảo, thành công ở hai lĩnh vực diễn xuất lẫn ca hát. Ji Chang Wook không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả yêu thích phim ảnh xứ kim chi. Tái xuất trên màn ảnh nhỏ sau thời gian dài im ắng, vai diễn mới hứa hẹn mang đến một Ji Chang Wook hoàn toàn mới mẻ. Gyeo Re được mô tả là một người đàn ông có ngoại hình gai góc và đời sống tâm lý phức tạp. Với thói quen tự hủy hoại bản thân và thiếu kiểm soát cảm xúc, nhân vật này sẽ tạo nên nhiều tình huống bất ngờ tại trại an dưỡng. Trước vai diễn khó, Ji Chang Wook không ngại thách thức bản thân, sẵn sàng phá vỡ hình tượng được yêu thích. Tài tử quyết dốc hết sức cho phim, mong muốn tái hiện nhân vật trọn vẹn nhất để không phụ lòng khán giả. Có thể nói, Nói tôi nghe điều ước của bạn là lựa chọn hợp lý để chiêm nghiệm cùng gia đình. Với nội dung nhân văn, chuyện phim giúp người xem nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống. Tác phẩm phù hợp để ra mắt ở giai đoạn hiện tại, khi “được chữa lành” là nhu cầu có thật của rất nhiều người sau những khủng hoảng và tổn thương dồn nén từ đời sống thực tại. Bộ phim với thông điệp chữa lành nhân văn. Ngồi ghế đạo diễn là Kim Yong-Wan - người từng rất thành công với series The Cursed (2020). Bên cạnh Ji Chang Wook, bộ phim Nói tôi nghe điều ước của bạn còn quy tụ dàn diễn viên rất đáng gờm như “ông bố quốc dân” Sung Dong Il của Reply 1988, nữ ca sĩ Sooyoung của nhóm Girls' Generation hay nam thần cao 1m8 Nam Tae Hoon... Tất cả hứa hẹn tạo nên một tác phẩm chỉn chu, mang lại nhiều cảm xúc suốt 16 tập phim. Khán giả tải ứng dụng FPT Play tại đây và đăng ký tài khoản không mất phí để theo dõi trọn vẹn bộ phim Nói tôi nghe điều ước của bạn (tựa quốc tế: If you wish upon me), lên sóng từ 10/8 song song với Hàn Quốc. Bộ phim được cập nhật vào mỗi tối thứ tư và thứ năm hàng tuần với lựa chọn phụ đề và thuyết minh đầy đủ.