Trên trang cá nhân, Jessie J thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình cảm bên Max Pham Nguyen. Bạn trai của nữ ca sĩ là vũ công người Mỹ gốc Việt.

Ngày 4/4, Daily Mail đưa tin sau khi chia tay Channing Tatum, Jessie J nhanh chóng tiến đến mối quan hệ mới. Trên Instagram, nữ ca sĩ công khai chuyện tình cảm với Max Pham Nguyen. Cô không ngần ngại đăng tải những khoảnh khắc âu yếm, thân mật bên bạn trai mới.

Theo một số nguồn tin, Jessie J và Max Pham Nguyen bắt đầu hẹn hò vào đầu tháng 3. Sau đó, cánh săn ảnh ghi lại cảnh bộ đôi cùng đi ăn tại một nhà hàng chay ở California (Mỹ).

Jessie J hẹn hò vũ công gốc Việt - Max Pham Nguyen. Ảnh: Jessie J.

Bạn trai của nữ ca sĩ là biên đạo múa, vũ công người Mỹ gốc Việt. Trang cá nhân của anh có hơn 62.000 lượt người theo dõi.

Max Pham Nguyen từng có dịp hợp tác với Ariana Grande trong những chuyến lưu diễn mang tên The Honeymoon Tour và Dangerous Woman. Ngoài ra, anh từng biểu diễn cho Justin Timberlake tại sự kiện Super Bowl Halftime Show 2018 và tour diễn Man of the Woods 2019.

Vũ công gốc Việt có thời gian làm việc với Cody Simpson, Olly Murs, Jesse McCartney... trong một số dự án âm nhạc.

Max Pham Nguyen tốt nghiệp Cao đẳng Idaho. Anh là biên đạo múa cho công ty Bloc Talent Agency từ năm 2009.

Nam vũ công cũng tham gia trong một số chương trình như Dancing With The Stars, The Grammy Awards, NBA All-Star Game 2015, The Today Show...

Jessie J chia tay Channing Tatum vào hồi tháng 4/2020. Ảnh: People.



Jessie J nổi danh với các ca khúc như Domino, Price Tag, Do It Like A Dude , Flashlight, Bang Bang… Với thực lực ca hát tốt, cô được đảm nhận vị trí huấn luyện viên của chương trình The Voice phiên bản Anh.

Tháng 4/2020, People đưa tin Channing Tatum và bạn gái Jessie J đã có cuộc chia tay thân thiện. Hai ngôi sao hẹn hò năm 2018 và chia tay một năm sau đó. Sau khi hàn gắn hồi tháng 1/2020, mối quan hệ của họ cũng chỉ kéo dài được 3 tháng.