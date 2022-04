Jessie J hẹn hò cầu thủ bóng rổ

Giọng ca "Bang Bang" công khai mối quan hệ với Chanan Safir Colman. Bạn trai mới của Jessie J là vận động viên bóng rổ.

Ngày 19/4, cánh săn ảnh của Daily Mail ghi lại khoảnh khắc Jessie J hôn bạn trai Chanan Safir Colman trong một nhà hàng ở Los Angeles (Mỹ). Ngôi sao sinh năm 1988 công khai mối quan hệ sau vài tháng hẹn hò.

Nguồn tin của Daily Mail tiết lộ cả hai hợp nhau về tính cách, sở thích. Họ đang trải qua những giây phút ngọt ngào của tình yêu.

Jessie J hẹn hò bạn trai vận động viên.

"Jessie J và Colman đã hẹn hò được vài tháng. Dịp cuối tuần qua, cô ấy có buổi biểu diễn trong một đám cưới ở Caribbean. Colman đã đưa Jessie J đi chơi và giúp cô ấy nghỉ ngơi. Thời gian qua là những ngày khó khăn với Jessie J khi sảy thai vào cuối năm 2021. Nhờ có Colman, mọi thứ đã tươi sáng hơn", người này chia sẻ.

Jessie J vướng tin hẹn hò Chanan Safir Colman vào tháng 3 sau khi cô đăng tải hình ảnh bạn trai trong chuyến đi chơi chung lên trang cá nhân.

Người yêu mới của nữ ca sĩ là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, đang chơi cho Hapoel Haifa của giải bóng rổ ngoại hạng Israel.

Trước Chanan Safir Colman, Jessie J hẹn hò bạn trai gốc Việt Max Pham Nguyen. Cả hai chia tay sau hơn nửa năm gắn bó. Cuối tháng 11/2021, Jessie J cho biết cô bị sảy thai. Nữ ca sĩ sốc, buồn trước nỗi mất mát quá lớn. Ngoài ra, cô cũng phải điều trị do bị trào ngược axit khiến dây thanh quản co thắt dữ dội, gây ra những vết phồng rộp nhỏ. Việc này ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp và ca hát của nữ ca sĩ.

Jessie J nổi danh với các ca khúc như Domino, Price Tag, Do It Like A Dude , Flashlight, Bang Bang… Với thực lực ca hát tốt, cô được đảm nhận vị trí huấn luyện viên của chương trình The Voice phiên bản Anh.

Tháng 4/2020, People đưa tin Channing Tatum và bạn gái Jessie J đã có cuộc chia tay thân thiện. Hai ngôi sao hẹn hò năm 2018 và chia tay một năm sau đó. Sau khi hàn gắn hồi tháng 1/2020, mối quan hệ của họ cũng chỉ kéo dài được 3 tháng.