Jessie J bật khóc vì mắc bệnh nghiêm trọng, khó chữa

Do tác dụng phụ của thuốc, Jessie J gặp vấn đề nghiêm trọng ở cổ họng. Theo bác sĩ, cô buộc phải ngừng hát một thời gian để chữa bệnh.

Theo TMZ, ca sĩ Jessie J đang gặp vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe. Nữ ca sĩ bị trào ngược axit gây ra các nốt sần trong cổ họng khiến cô không thể nói chuyện. Trước đó, tháng 12/2020, Jessie J phải nhập viện vì mắc bệnh Meniere - chứng rối loạn gây chóng mặt, ù tai và dần mất thính giác.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ người Anh chia sẻ đoạn video hát ca khúc I want love. Jessie vừa hát vừa khóc và cho biết theo yêu cầu của bác sĩ, cô cần ghi lại giọng hát của bản thân ở từng thời điểm để theo dõi sự tiến bộ.

Jessie J và bạn trai người Mỹ gốc Việt. Ảnh: IGNV.

Từ tháng 2/2021, nữ ca sĩ bắt đầu nhận thấy cổ họng nóng rát. Tuy nhiên, cô cố ý bỏ qua mọi dấu hiệu và cho rằng đó chỉ là mệt mỏi tức thời cho đến khi nhận chẩn đoán đó là bệnh trào ngược axit. Điều này có thể bắt nguồn từ steroid (hormone tổng hợp) trong thuốc điều trị Meniere gây ra. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được bác sĩ tiết lộ.

Kể từ khi mắc bệnh, ca sĩ người Anh phải dùng thuốc và được yêu cầu không nói chuyện trong 2 tuần liên tiếp. Cô cũng phải ăn theo chế độ kiêng khem nghiêm ngặt của bác sĩ. Sau một thời gian, những vết sần ở cổ họng đã xẹp dần nhưng bác sĩ khuyến cáo nếu hát trở lại, có thể cô sẽ bị tái phát bệnh.

Jessie J (sinh năm 1988), nổi danh với các ca khúc như Domino, Price Tag, Do It Like A Dude , Flashlight, Bang Bang… Cô từng giữ vị trí huấn luyện viên của chương trình The Voice phiên bản Anh.

Hồi tháng 4, nữ ca sĩ công khai chuyện tình cảm với bạn trai người Mỹ gốc Việt tên Max Pham Nguyen - vũ công từng hợp tác với nhiều ngôi sao ca nhạc như Ariana Grande, Justin Timberlake, Cody Simpson, Olly Murs.