Jessica Chastain - đóa hoa nở muộn của Hollywood

Gia tài phim ảnh đồ sộ của cô còn có nhiều tác phẩm nổi tiếng như The Tree of Life, Zero Dark Thirty, A Most Violent Year, Interstellar... Khởi đầu muộn hơn đồng nghiệp, nhưng Chastain được các đạo diễn lớn săn đón nhờ diễn xuất chắc tay, biểu cảm đa dạng và sự cần mẫn trong công việc. Ảnh: IMDb.