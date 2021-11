Jeon Somi chào bằng tiếng Việt khi giới thiệu album mới

Jeon Somi phát hành album đầu tay “XOXO” tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3 và gửi lời chào bằng tiếng Việt đến khán giả.

Sau 2 năm ra mắt thị trường Kpop, mới đây, Jeon Somi trình làng album đầu tay mang tên XOXO. Album được phát hành trực tuyến tại trị trường Việt Nam trên Zing MP3. Độc giả nghe miễn phí tại đây.

Nhân dịp này, Somi gửi lời chào bằng tiếng Việt và kêu gọi khán giả đón nghe album trên nền tảng nhạc số: “Xin chào Việt Nam, tôi là Jeon Somi. Album đầu tay XOXO của tôi đã được phát hành. Hy vọng mọi người sẽ lắng nghe album trên Zing MP3 nhé”.

Album XOXO có 8 ca khúc: XOXO (bài hát chủ đề), Dumb Dumb, Don't Let Me Go, Anymore, Watermelon, Birthday, What You Waiting For, Outta My Head. Đội ngũ sáng tác và sản xuất gồm những tên tuổi đình đám như Pink $weats, Pacific, Teddy, R.Tee, 24. Somi cũng tham gia viết lời cho hầu hết bài hát trong album này.

Ca khúc chủ đề XOXO sở hữu giai điệu pop dance bắt tai, xoay quanh lời tạm biệt gửi đến mối tình cũ không chung thủy. Lời bài hát gây chú ý khi sử dụng câu hát nổi tiếng của Jennie (BlackPink) trong bản hit Solo: “Bichi naneun solo”.

MV XOXO tiếp nối câu chuyện trước đó trong Dumb Dumb. Chuyện tình của Somi và nam chính đã nhanh chóng tàn cuộc bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Trái với cảm xúc đau khổ của một cô gái thất tình, Somi hóa thành cô nàng cá tính và ngỗ ngược khi chọn cách trả thù người yêu cũ.

Album XOXO của Jeon Somi phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3.

