Jeon Hye Bin mang thai sau 3 năm kết hôn

Jeon Hye Bin tổ chức lễ cưới vào năm 2019. Chồng cô không hoạt động ở lĩnh vực giải trí.

Theo Naver, ngày 7/4, công ty quản lý của Jeon Hye Bin xác nhận nữ diễn viên mang thai con đầu lòng. Em bé sẽ chào đời vào tháng 10.

"Jeon Hye Bin đang ở tháng thứ tư của thai kỳ. Cô ấy và gia đình rất hạnh phúc. Jeon Hye Bin hiện tập trung chăm sóc sức khỏe trước khi sinh", công ty Pan Stars cho biết.

Diễn viên Jeon Hye Bin kín tiếng sau khi kết hôn.

Jeon Hye Bin kết hôn vào năm 2019 sau một năm hẹn hò. Chồng cô là nha sĩ, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Nữ diễn viên từng chia sẻ trên truyền hình cô và ông xã quen biết qua giới thiệu. Trong lần đầu gặp mặt, cô có ấn tượng tốt với người đàn ông này. Anh cũng là người giúp cô vượt qua giai đoạn trầm cảm, khó khăn trong cuộc sống.

Vốn là người kín tiếng, đến nay Jeon Hye Bin vẫn không công khai hình ảnh của bạn đời.

Jeon Hye Bin sinh năm 1983, ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Luv. Sau khi Luv tan rã, cô chuyển hướng làm diễn viên, tham gia một số dự án phim như The king and I, Queen of the Office, Healer, Oh Hae Young Again...

Năm 2017, cô từng gây chú ý khi hẹn hò diễn viên Lee Jun Ki . Tay súng Joseon chính là dự án se duyên cho hai nghệ sĩ. Tuy nhiên, sau bốn tháng công khai chuyện tình cảm, cặp sao xác nhận chia tay.