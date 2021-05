Jennifer Love Hewitt mang thai lần ba

Jennifer Love Hewitt, diễn viên đóng phim "9-1-1", chia sẻ việc mang thai lần ba là món quà bất ngờ dành cho gia đình cô.

Xác nhận trên People hôm 23/5, Jennifer Love Hewitt cho biết cô và chồng Brian Hallisay đang chờ đến ngày con thứ ba chào đời.

Người đẹp chia sẻ: "Chúng tôi luôn mong có thêm con, nhưng không nghĩ rằng trong thời điểm mà cả thế giới đang gặp nhiều khó khăn như năm nay".

Minh tinh nước Mỹ nói vợ chồng cô nuôi dạy hai đứa trẻ thành những hình mẫu tuyệt vời. Và sẽ một món quà thú vị, đẹp đẽ và đáng ngạc nhiên khi cô và Hallisay sẽ áp dụng những cách thức nuôi dạy đó cho em bé tiếp theo.

Trên trang cá nhân, Hewitt kể chính cậu con trai 5 tuổi đã luôn nghĩ mình sẽ có thêm em. Cuối cùng, điều đó đã thành sự thật.

Jennifer Love Hewitt thông báo mang thai lần ba. Ảnh: Digitalspy.

"Một tối nọ, tôi và các con đang nằm trên giường xem tivi. Đến đoạn quảng cáo sản phẩm thử thai, con trai tôi bỗng dưng nói 'nmẹ nên mua món đó để phòng trường hợp có em bé trong bụng'", Hewitt hồi tưởng.

Jennifer Love Hewitt sinh năm 1979, là diễn viên và ca sĩ người Mỹ. Cô đã xuất hiện trong các series truyền hình của Fox Broadcasting Company là Party of Five, nổi tiếng với phim I Know What You Did Last Summer và tác phẩm 9–1–1.

Ngoài những bộ phim hài lãng mạn, Hewitt không có bất kỳ dự án điện ảnh nào gây ấn tượng với giới phê bình và khán giả. Trong danh sách những nữ diễn viên xuất hiện trong kịch bản dở tệ của Hollywood do Vox thống kê, Hewitt đứng vị trí đầu tiên.

Năm 2013, cô kết hôn với diễn viên Brian Hallisay. Hai người có với nhau con gái Autumn James Hallisay (7 tuổi) và con trai Atticus James Hallisay (5 tuổi). Gia đình minh tinh đang háo hức đón chờ thành viên mới.