Jennifer Lopez xóa hết bài viết trên Instagram

Jennifer Lopez đã đổi avatar thành màu đen và xóa thông tin trên tài khoản mạng xã hội mà cô sử dụng. Nữ ca sĩ không có bất kỳ phản hồi nào về vấn đề này.

Jennifer Lopez sinh năm 1969. Ảnh: People.

Theo People, các tài khoản mạng xã hội của Jennifer Lopez đều chuyển ảnh đại diện sang màu đen. Riêng tài khoản Instagram của cô đã xóa tất cả bài viết. Hiện tại, cả nữ ca sĩ và người đại diện chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này.

Những người nổi tiếng và nhạc sĩ thường có thói quen xóa tài khoản mạng xã hội trước một thông báo quan trọng nhằm thu hút sự quan tâm của báo giới và người hâm mộ.

Tài khoản Instagram của giọng ca On The Floor có số lượng người theo dõi cao nhất với 226 triệu tài khoản. Các tài khoản Twitter và TikTok có 45,5 triệu và 15,4 cũng đổi ảnh đại diện bằng ảnh đen nhưng bài đăng vẫn được giữ nguyên.

Các tài khoản mạng xã hội của Jennifer Lopez đều chuyển sang ảnh đại diện đen. Ảnh: Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez và Ben Affleck đã kết hôn hồi tháng 8 tại thành phố Riceboro (Georgia, Mỹ). Trải qua nhiều sóng gió, đầu năm 2021 cặp đôi nối lại quan hệ tình cảm và quyết định tiến đến hôn nhân.

Album phòng thu gần đây nhất của Lopez là AKA được phát hành hồi năm 2014. Jennifer Lopez là nghệ sĩ duy nhất khi có cả tác phẩm điện ảnh The Wedding Planner và album âm nhạc J.Lo đều đứng đầu các bảng xếp hạng vào năm 2001. Năm nay, giọng ca We Are One trở thành nghệ sĩ gốc Latin đầu tiên nhận được Giải thưởng Thế hệ tại Giải thưởng Điện ảnh & Truyền hình MTV 2022.

Gần đây nhất, cô đóng vai chính trong phim hài lãng mạn Marry Me (2022) cùng Owen Wilson và sẽ xuất hiện trong tác phẩm Shotgun Wedding cùng với Josh Duhamel, khởi chiếu vào cuối năm nay. Jennifer Lopez cũng sẽ vào vai sát thủ trong phim hành động The Mother, dự kiến ​​ra mắt năm sau.