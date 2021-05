Jennifer Lopez và Ben Affleck khi còn mặn nồng

Từ ngày công khai mối quan hệ, Bennifer thường xuyên được ghi lại khoảnh khắc tình cảm nơi công cộng. Tài tử Gone Girl cũng xuất hiện trong MV Jenny from the Block của bạn gái. Tuy nhiên, sau nhiều năm, Affleck cho rằng đó là điều sai lầm trong cuộc đời anh. "Nếu nói về điều tôi hối tiếc, có lẽ đó là video âm nhạc đóng với Jennifer Lopez. Chúng tôi bị ghét bỏ vì thể hiện tình cảm. Những hành động thân mật cũng bị công chúng để ý", nam diễn viên nói với Daily Record. Ảnh: Mega.