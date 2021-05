Jennifer Lopez và Ben Affleck cùng nhau đi nghỉ dưỡng

Thời gian gần đây, Jennifer Lopez và Ben Affleck thường xuyên lọt vào ống kính cánh săn ảnh khi xuất hiện cùng nhau.

Ngày 24/5, People đưa tin Jennifer Lopez (J.Lo) và Ben Affleck lọt vào ống kính cánh săn ảnh khi cùng nhau đi nghỉ dưỡng trong một khách sạn tại Miami (Mỹ).

Trước đó, cặp sao nắm tay ở sân bay, cùng nhau trở về Los Angeles sau chuyến du lịch. Ngày 11/5, cả hai có mặt ở khu nghỉ dưỡng, trượt tuyết Yellowstone Club tại Montana, Mỹ.

Ben Affleck và Jennifer Lopez nghỉ dưỡng tại Miami (Mỹ). Ảnh: People.

Nguồn tin của People nói rằng: "J.Lo có khoảng thời gian tuyệt vời bên Ben. Cô ấy hạnh phúc và thích ở cạnh hôn phu cũ. Jennifer dành vài ngày bên cạnh Ben. Họ có mối liên kết chặt chẽ. Họ đang tận hưởng thời gian bên nhau".

Trước khi được phát hiện nghỉ mát ở Montana, J.Lo và Ben Affleck cùng tham gia sự kiện VAX LIVE: The Concert to Reunite the World ngày 2/5.

Kể từ khi J.Lo và Ben Affleck được cho đã tái hợp, họ liên tục xuất hiện bên nhau. Page Six cho biết nam diễn viên đến nhà tình cũ ba lần. Nguồn tin cũng khẳng định J.Lo đến khách sạn Bel-Air thuê ngày 23/4 để gặp gỡ hôn phu cũ.

Jennifer Lopez và Ben Affleck gặp gỡ trên phim trường Gigli, sau đó hẹn hò vào đính hôn vào cuối năm 2002. Tháng 9/2003, Bennifer tuyên bố hoãn cưới và chính thức đường ai nấy đi vào đầu năm 2004.

Trong cuộc phỏng vấn với InStyle, Lopez khẳng định truyền thông quá chú ý đến mối quan hệ giữa hai người. Ben Affleck cũng nói với Hollywood Reporter rằng truyền thông khiến mối quan hệ của họ tan vỡ. Nam diễn viên luôn bị ám ảnh khi hẹn hò J.Lo. Dù đi dạo, ra ngoài đổ rác... sao phim Argo đều bị chụp lại hình ảnh và đưa lên báo.