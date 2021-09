Jennifer Lopez và Ben Affleck cùng đến Italy

Jennifer Lopez đến Italy với Ben Affleck để dự buổi ra mắt phim "The Last Duel" tại Liên hoan phim Venice lần thứ 78.

Ngày 9/9, Us Weekly đưa tin Ben Affleck xuất hiện tại Venice, Italy để chuẩn bị cho buổi ra mắt phim mới của anh tại khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Venice lần thứ 78.

Trong chuyến đến Italy, Ben Affleck đi cùng người yêu Jennifer Lopez. Bennifer (biệt danh của hai ngôi sao) được chú ý từ khi xuống sân bay, đi taxi vào thành phố.

Ben Affleck tình tứ cùng Jennifer Lopez suốt chuyến đi. Ảnh: BackGrid.

Tại Venice, Jennifer Lopez xuất hiện trẻ trung với váy ren trắng, phong cách tiểu thư. Tài tử Gone Girl giản dị với áo phông, quần jeans tối màu và giày thể thao.

Sự xuất hiện của hai ngôi sao thu hút sự quan tâm của truyền thông địa phương. Ben Affleck liên tục thể hiện tình cảm với bạn gái suốt chuyến đi.

Ben Affleck có lịch đến dự buổi ra mắt phim The Last Duel tại LHP Venice lần thứ 78 vào ngày 10/9. Bộ phim do nam diễn viên đóng chính thuộc thể loại sử thi, lấy bối cảnh nước Pháp thế kỷ 14.

Theo People, J.Lo và Ben Affleck tái hợp hồi cuối tháng 4/2021 sau 17 năm hủy hôn. Trước đó, giữa tháng 4, giọng ca On the Floor chia tay Alex Rodriguez sau 4 năm hẹn hò.

Hai ngôi sao được chú ý trong chuyến đến Venice, Italy. Ảnh: Getty.

Nữ diễn viên công khai mối quan hệ với Affleck vào dịp sinh nhật lần thứ 52. Sau đó, hai ngôi sao tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền sang trọng ở Monaco, St Tropez, Pháp.

Nguồn tin của People khẳng định Jennifer Lopez sẵn sàng trở lại với Ben Affleck nhưng không vội tính chuyện kết hôn. Hai ngôi sao cảm thấy gắn kết và không cần phải làm điều đó.

Năm 2002, Ben Affleck và J.Lo đính hôn nhưng lại quyết định chia tay vào đầu năm 2004 với lý do không chịu được áp lực truyền thông.