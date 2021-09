Jennifer Lopez: 'Tôi không thuộc về Hollywood'

Sau khi trượt đề cử Oscar cho phim "Hustlers", Jennifer Lopez cảm thấy cô không thuộc về kinh đô điện ảnh Hollywood.

Theo Daily Mail, ngày 17/9, Jennifer Lopez đăng video tâm sự về hành trình đóng phim. Cô cảm thấy mình "không thuộc về Hollywood" vì đã tham gia hơn 30 phim nhưng chưa có nhiều thành tích.

"Điều quan trọng nhất của chúng ta là cảm thấy mình thuộc về lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên, rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời, tôi thấy mình là người ngoài cuộc. Tôi có cảm giác đó khi hoạt động ở Hollywood", JLo bày tỏ.

Bạn gái Ben Affleck tủi thân vì cố gắng đến mấy vẫn không được công nhận tư cách diễn viên. Tuy nhiên, JLo tin rằng không gì ngăn cản được người có đam mê, nội lực như cô. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Cách duy nhất để tỏa sáng là chấp nhận con người thật của bạn".

Sau khi trượt đề cử Oscar cho phim Hustlers, Jennifer Lopez cảm thấy như thể cô không thuộc về Hollywood. Ảnh: Entertainment Tonight.

Diễn xuất từ năm 1995 với tác phẩm My Family, JLo tiếp tục tham gia các phim Money Train, The Cell, The Wedding Singer và Maid In Manhattan, trước khi sản xuất loạt dự án riêng là El Cantante, Second Act và Hustlers.

Năm 2019, JLo có bước đột phá trong vai trò sản xuất kiêm đóng chính Hustlers. Bộ phim giúp cô được đề cử giải Quả cầu vàng và SAG, tuy nhiên cái tên Jennifer Lopez không xuất hiện trong danh sách đề cử của Oscar.

Theo Daily Mail, giọng ca On The Floor không được Viện Hàn lâm đánh giá cao dù đã đặt nhiều tâm huyết vào vai vũ công thoát y Ramona. Vì thế, cô cảm thấy buồn.

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hồi tháng 5/2020, JLo tâm sự: "Tôi buồn vì đã khiến mọi người thất vọng. Có nhiều bài báo và bình luận cho rằng tôi sẽ được đề cử Oscar, lúc ấy, tôi thốt lên 'Chúa ơi, chuyện này sẽ xảy ra chứ?'. Nhưng cuối cùng chuyện đó đã không xảy ra".