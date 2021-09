Jennifer Lopez thể hiện vũ đạo điêu luyện ở tuổi 52

Jennifer Lopez diễn liên tục nhiều ca khúc, thể hiện vũ đạo đẹp mắt trước hàng nghìn khán giả.

People đưa tin ngày 25/9, Jennifer Lopez tham gia đêm nhạc gây quỹ cho Global Citizen và Global Citizen's Recovery Plan for the World - chiến dịch hướng đến sự chấm dứt đại dịch Covid-19.

Biểu diễn trực tiếp từ Central Park của thành phố New York, Mỹ, cô đã mở màn bằng tiết mục đầy năng lượng Cambia el Paso. Sau đó, cô hòa giọng cùng LL Cool J trong ca khúc All I Have và Ja Rule cho các bản hit I'm Real và Ain't It Funny.

Nữ ca sĩ cũng chơi lại bài hát đã phát hành từ năm 2002, Jenny from the Block, và giới thiệu sớm bài hát On My Way - nhạc phim Marry Me (2022). Mỗi màn trình diễn là sự kết hợp hoàn hảo giữa giọng hát và loạt vũ đạo điêu luyện của JLo với các vũ công.

Jennifer Lopez trình diễn nhiệt tình trong đêm nhạc ở New York. Ảnh: Daily Mail.

"Thật vinh dự khi được có mặt ở đây với các bạn, những người đầy tình yêu thương, cùng nhau cố gắng tạo ra những điều tuyệt vời", JLo nói trong lúc đám đông hô vang tên cô. "Và vì thế, đêm nay tôi muốn làm điều gì đó thật đặc biệt", nữ ca sĩ chia sẻ.

Trước ngày diễn ra sự kiện, People tiết lộ rằng bạn gái Ben Affleck đặt rất nhiều tình cảm và công sức vào màn trình diễn được phát trực tiếp trên trang web của Global Citizen.

"Jen phấn khích khi đến thành phố New York. Cô ấy đã tập luyện không mệt mỏi cùng LL Cool J và Ja Rule để tạo nên các tiết mục tuyệt vời. JLo lúc nào cũng tràn đầy năng lượng", nguồn tin nói.

Việc JLo góp mặt trong sự kiện của Global Citizen sẽ giúp lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn mà tổ chức này xây dựng, tờ People viết.

Ngoài Jennifer Lopez, đêm nhạc còn có sự tham gia của Billie Eilish, Coldplay, Doja Cat, Kylie Minogue...