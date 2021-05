Jennifer Lopez thay 4 trang phục trong sự kiện âm nhạc

Trong sự kiện Vax Live: The Concert to Reunite the World, Jennifer Lopez đã thay tới 4 bộ trang phục. Ở tuổi ngoài 50, giọng ca On The Floor khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sắc vóc săn chắc, gợi cảm. Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của nữ ca sĩ sau khi tuyên bố hủy hôn với bạn trai Alex Rodriguez.