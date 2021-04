Jennifer Lopez tháo nhẫn đính hôn trị giá 1 triệu USD

Jennifer Lopez tiếp tục làm dấy lên thông tin chia tay sau khi tháo nhẫn đính hôn đắt đỏ mà Alex Rodriguez tặng cô trước đó.

Ngày 11/4, theo Mirror, Jennifer Lopez đăng ảnh xuất hiện tại phim trường Shotgun Wedding. Đáng chú ý, cô không mang nhẫn đính hôn dù chưa bước vào quay phim. Điều này tiếp tục khiến truyền thông nước ngoài cho rằng thông tin cô ly hôn Alex Rodriguez càng có cơ sở.

Người hâm mộ cũng tinh ý nhận ra điều này. Trong bài đăng mới nhất của JLo, không ít khán giả thắc mắc nhẫn đính hôn của nữ ca sĩ đâu, liệu thông tin ly hôn có phải là thật không, hai ngôi sao đang giấu khán giả điều gì...

JLo không mang nhẫn đính hôn.

Ngoài ra, ngôi sao 52 tuổi cũng được khen ngợi vóc dáng chuẩn, vòng eo thon dù đang ngồi ở tư thế khó, bị chụp đúng "góc chết".

Câu chuyện JLo và hôn phu Alex Rodriguez ly hôn được cho là bắt nguồn từ việc cựu cầu thủ bóng chày ngoại tình. Hồi tháng 2, Madison LeCroy, nữ diễn viên phim Southern Charm, cho biết cô thường xuyên trao đổi, nói chuyện riêng tư qua tin nhắn với Rodriguez.

Ngay sau đó, nhiều nguồn tin nói với báo chí phương Tây - trong đó có Mirror, Page Six - rằng họ lo ngại vụ bê bối LeCroy sẽ hủy hoại mối quan hệ lâu năm. Nguồn tin của Entertainment Tonight lại khẳng định giọng ca On the Floor lo ngại, thậm chí tin vào việc chồng tương lai ngoại tình.

Đến đầu tháng 3, CNN đưa tin JLo và Alex Rodriguez ly hôn. "Họ đã chia tay được vài tuần và sẽ không quay lại với nhau", nguồn tin nói với báo Mỹ.

Cận cảnh nhẫn đính hôn đắt đỏ của Jennifer Lopez.

People lại cho rằng khoảng cách dẫn đến chuyện xa mặt cách lòng: "JLo làm việc ở Dominica còn Rodriguez ở lại Miami, Mỹ. Họ rất khó gặp nhau, nhất là giữa lúc dịch bệnh căng thẳng".

Tuy nhiên, ngày 14/3, đôi tình nhân trả lời TMZ rằng thông tin họ ly hôn là không chính xác. "Chúng tôi chỉ đang giải quyết một số việc", họ giải thích ngắn gọn.

Jennifer Lopez và Alex Rodriguez đính hôn từ tháng 3/2019. Hiện tại, họ hai lần hoãn cưới vì dịch bệnh. "Chúng tôi vẫn ổn, không có gì vội vàng. Mọi thứ sẽ đến nếu đúng thời điểm", sao phim Gigli từng nói với Access Hollywood.