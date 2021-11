Jennifer Lopez tái ngộ Owen Wilson sau 25 năm

Ngày 18/11, trailer cho bộ phim tình cảm, hài “Marry Me” với sự góp mặt của Jennifer Lopez cùng nam diễn viên Owen Wilson đã chính thức lên sóng.

Marry Me là tác phẩm điện ảnh mới nhất của nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jennifer Lopez kể từ Hustlers (2019). Bộ phim tình cảm, hài đánh dấu sự tái ngộ của Lopez và bạn diễn Owen Wilson trên màn ảnh sau 25 năm kể từ Anaconda (1997). Sau nhiều lần trì hoãn vì đại dịch Covid-19, bộ phim được chốt lịch phát hành trong tháng 2/2022.

Theo ET, trong Marry Me, Jennifer Lopez thủ vai siêu sao ca nhạc Katalina “Kat” Valdez. Kat đang đứng trên đỉnh vinh quang và đắm chìm trong mối tình với chàng ca sĩ quyền lực Bastian (Maluma). Họ đã đính hôn và thường xuyên biểu diễn cùng nhau trên sân khấu.

Tuy nhiên, trong một đêm diễn, ngay trước khi bước lên sân khấu, Kat nhận tin Bastian đang ngoại tình với cô trợ lý của mình. Cõi lòng tan nát, cô bước lên sân khấu và nhắm mắt chọn đại một người đàn ông đang cầm tấm biển viết chữ “Marry me?” (Cưới anh nhé?) để nhận lời lấy làm chồng. Đó là Charlie Gilbert (Owen Wilson), một thầy giáo hoàn toàn xa lạ với ngành giải trí.

Maluma, Owen Wilson và Jennifer Lopez xuất hiện trong Marry Me. Ảnh: IMDb.

Tiếp đến, trailer Marry Me đưa khán giả khám phá cuộc sống của hai con người hoàn toàn xa lạ, như thể thuộc về hai thế giới sau quyết định cưới xin chóng vánh. Trước truyền thông, Kat và Charlie vẫn tỏ ra tay bắt mặt mừng, nhưng khi ở riêng bên nhau, họ trở thành những con người dè dặt tìm hiểu đối phương. Từ đây, tình yêu đã nảy nở.

Không chỉ mang đến cho khán giả câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ nhưng không kém phần lãng mạn, Marry Me còn chiêu đãi khán giả những màn trình diễn hút mắt của Jennifer Lopez. Bộ phim cũng sử dụng nhiều ca khúc mới của Lopez và Maluma.

Hồi 2019, Jennifer Lopez chia sẻ trong chương trình The Tonight Show with Jimmy Fallon cô đã thu âm một album mới để phục vụ cho bộ phim. “Toàn bộ phần âm nhạc và các ca khúc trong phim đều là sáng tác mới. Tôi nhớ có khoảng sáu hay tám bài gì đó, hai hoặc ba trong số này do Maluma thể hiện”.