Jennifer Lopez quay phim ‘Cưới chạy’

Jennifer Lopez cùng bạn diễn Josh Duhamel hiện có mặt tại Cộng hòa Dominica để ghi hình bộ phim hài - lãng mạn “Shotgun Wedding”.

Jennifer Lopez hiện có mặt tại Cộng hòa Dominica để thực hiện dự án phim Shotgun Wedding (tạm dịch: Cưới chạy). Trong loạt ảnh hậu trường được chia sẻ, nữ ca sĩ xuất hiện với gương mặt phờ phạc, mái tóc rối bời, chiếc váy cưới lấm lem. Gương mặt của bạn diễn Josh Duhamel được hóa trang với những vết bầm tím, tay có máu. Dường như đây là một cảnh quay cháy nổ bên hồ bơi.

Jennifer Lopez và bạn diễn Josh Duhamel ở hậu trường phim.

Shotgun Wedding là tác phẩm phim hài - lãng mạn. Ban đầu, vai nam chính thuộc về Armie Hammer. Tuy nhiên, anh bị sa thải sau những cáo buộc liên quan đến tấn công tình dục phụ nữ.

Vụ việc lùm xùm của tài tử Call Me by Your Name hiện chưa lắng xuống. Ngày 19/3, một phụ nữ tên Effie tiết lộ cô từng có quan hệ tình cảm với Armie Hammer và bị nam diễn viên cưỡng hiếp hồi năm 2017. Cảnh sát Los Angeles cho biết họ đã mở cuộc điều tra về vụ việc của Hammer sau khi có đơn tố cáo.

Về phía Jennifer Lopez, Shotgun Wedding đánh dấu sự trở lại của cô sau hai năm vắng bóng kể từ Hustlers (2019) - bộ phim giúp nữ ca sĩ nhận đề cử ở Quả cầu Vàng và SAG (Hiệp hội Diễn viên Mỹ).

Trong những ngày quay phim, JLo gặp trục trặc chuyện tình cảm.

Trong khi Jennifer Lopez đang bận rộn với lịch trình quay phim, đời tư tình cảm của cô trở thành chủ đề "nóng" trên mặt báo. Truyền thông quốc tế, trong đó có CNN, đưa tin giọng ca On the floor đã hủy hôn.

Tuy nhiên, nguồn tin từ People cho biết Jennifer Lopez và bạn trai Alex Rodriguez đang trong quá trình giải quyết trục trặc: "Hai người chưa bao giờ nói tiếng chia tay và vẫn ở bên nhau. Họ đang cố níu kéo tình yêu gần 5 năm".

Theo thông tin của TMZ, cặp sao mới đây phủ nhận chuyện chia tay: "Mọi thông tin trên báo chí hiện tại đều không chính xác. Chúng tôi chỉ đang giải quyết một số khúc mắc".