Jennifer Lopez, Olivia Rodrigo trên thảm đỏ MTV

Chiều 5/6 (giờ Mỹ), dàn sao Hollywood đổ bộ thảm đỏ MTV Movie & TV Awards 2022 ở Santa Monica, bang California. Jennifer Lopez trở thành tâm điểm ống kính với trang phục xẻ ngực sâu của Mônot. Tại lễ trao giải năm nay, hôn thê của Ben Affleck thắng giải Ca khúc xuất sắc cho On My Way (nhạc phim Marry Me) và giải thành tựu (MTV Generation Award).