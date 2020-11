Jennifer Lopez nhiều lần mặc đồ giống Beyoncé

Trên sân khấu American Music Awards mới đây, Jennifer Lopez nhận nhiều lời khen với những màn trình diễn tuyệt vời cùng Maluma. Tuy nhiên, theo The Sun, ngay sau khi show diễn kết thúc, một số người đã chỉ trích J.Lo đạo ý tưởng từ sân khấu Drunk In Love năm 2014 của Beyoncé. Ảnh: US Magazine.