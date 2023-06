Jennifer Lopez mặc gợi cảm khoe hình xăm tên Ben Affleck

Dưới xương ngực, Jennifer Lopez xăm hình vô cực với mũi tên xuyên qua giữa, trên đó khắc hai chữ Jennifer và Ben.

Ngày 16/6, Jennifer Lopez đăng tải loạt ảnh quảng bá cho một thương hiệu thời trang. Nữ ca sĩ diện các bộ đầm sexy, cut-out. Trong đó, trang phục hở lưng giúp JLo khoe khéo hình xăm mới.

Theo Page Six, dưới xương ngực, ca sĩ On The Floor xăm hình vô cực với mũi tên xuyên qua giữa, trên đó khắc hai chữ Jennifer và Ben. Hình xăm được khắc vào ngày lễ tình nhân năm nay.

Trong khi đó, Ben Affleck cũng thể hiện tình yêu vô tận dành cho vợ với hình xăm hai mũi tên chồng lên nhau ngay dưới nách với chữ "J" và chữ "B" giữa các trục.

Jennifer Lopez diện trang phục gợi cảm, khoe hình xăm ở dưới ngực. Ảnh: @jlo.

Bức ảnh thu hút hơn nửa triệu lượt thích, với nhiều bình luận cho rằng đây là bằng chứng cho thấy JLo và Affleck vẫn mặn nồng sau nghi vấn trục trặc. Trước đó, tài tử Trân Châu Cảng tỏ ra mất bình tĩnh khi đối thoại với vợ trong xe hơi và khoảnh khắc này đã được paparazzi ghi lại.

Katie Mansfield, chuyên gia trong lĩnh vực hẹn hò ở Mỹ, nhận định cặp Bennifer đã bước qua giai đoạn màu hồng trong hôn nhân. Họ bắt đầu trải qua "giai đoạn thực tế", bộc lộ những tính cách, thói quen, cả tốt lẫn xấu của nhau.

"Trong một mối quan hệ, thông thường, cả hai sẽ trải qua 6-12 tháng mật ngọt. Sau đó khoảng một năm, họ dần phơi bày con người thật của mình. Đối với người nổi tiếng, mức độ nói trên sẽ tăng cao do sự khác biệt về tính cách, lối sống", chuyên gia cho hay.

Cận cảnh hình xăm của Jennifer Lopez và Ben Affleck.

Mặc kệ những đồn đoán hôn nhân rạn nứt, ngày 1/6, Lopez và Affleck được TMZ xác nhận đã thành công trong việc tìm kiếm tổ ấm sau hai năm chật vật. Bộ đôi chính thức sở hữu dinh thự trị giá 60 triệu USD tại khu vực Wallingford Estates, Los Angeles (Mỹ).

Affleck và giọng ca On The Floor tổ chức lễ cưới xa hoa vào tháng 8/2022. Sau kết hôn, ngoài công việc, JLo dành nhiều thời gian chăm sóc, giúp Affleck thay đổi theo hướng tích cực. Cặp sao thường xuyên dính lấy nhau trên thảm đỏ, nơi công cộng.