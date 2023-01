Jennifer Lopez kiếm 1,75 triệu USD trong 40 phút

Jennifer Lopez nhận số cát-xê khổng lồ từ các buổi biểu diễn riêng tư. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên thu về gần 2 triệu USD cho mỗi đêm diễn.

Jennifer Lopez kiếm 2 triệu USD trong một giờ. Ảnh: NBC News.

Theo TheThings, Jennifer Lopez được cho là đã kiếm được 1,75 triệu USD trong 40 phút tại một bữa tiệc sinh nhật ở Macau. Khoản cát-xê được cho là tương xứng với danh tiếng và thành tựu mà giọng ca Let's Get Loud mang lại. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong số nhiều hợp đồng mà Lopez từng nhận.

Giọng ca On The Floor gây bất ngờ khi được trả tới 1,5 triệu USD chỉ để trình diễn 3 ca khúc trong một sự kiện được tổ chức bởi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc. Theo đó, Jennifer Lopez được 6 vũ công hỗ trợ và thay đổi hàng loạt trang phục bắt mắt trong suốt buổi diễn.

Trong lần khác, Jennifer Lopez nhận được 1,2 triệu USD khi biểu diễn trong bữa tiệc của tỷ phú người Nga, Andrei Melnichenko. Tỷ phú người Nga còn cho thấy sự hào phóng khi bỏ ra 800.000 USD để Jennifer Lopez và đội ngũ của cô di chuyển tới địa điểm biểu diễn tại London (Anh).

Jennifer Lopez nhận mức cát-xê ấn tượng khi biểu diễn tại các bữa tiệc riêng tư. Ảnh: InStyle.

Jennifer Lopez tích cực hoạt động ở tuổi 53 khi cho ra mắt loạt sản phẩm âm nhạc và góp mặt trong các dự án điện ảnh ở Hollywood. Nhiệt huyết, tinh thần lăn xả và sự tự tin là những yếu tố góp phần tạo nên thành công cho Lopez sau hơn 2 thập kỷ thăng trầm cùng nghệ thuật.

Khép lại hành trình dài, JLo và Ben Affleck chính thức về một nhà sau lễ cưới xa hoa hồi tháng 8/2022. Hôn nhân hạnh phúc, Lopez nhanh chóng trở lại với guồng quay trong âm nhạc và điện ảnh. Trong năm 2023, JLo dự kiến cho ra mắt album phòng thu thứ 9 mang tên This Is Me...Now. Theo giọng ca Dance Again, album lấy cảm hứng từ mọi khung bậc cảm xúc trong tình yêu của cô.