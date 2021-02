Jennifer Lopez khóc khi hai con bước vào độ tuổi teen

Chứng kiến hai con bước vào độ tuổi teen, Jennifer Lopez cảm thấy xúc động xen lẫn tự hào.

Cặp song sinh của nữ ca sĩ Jennifer Lopez, Max và Emme, vừa bước sang tuổi 13. Với Jennifer Lopez, đây là một cột mốc quan trọng trên chặng đường trưởng thành của các con.

Trong video do giọng ca 51 tuổi đăng tải trên trang cá nhân, cô xúc động xen lẫn tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc hai con chính thức bước vào độ tuổi teen. Jennifer Lopez "phục vụ" bữa sáng trên giường cho Max - Emme và tặng thiệp sinh nhật. Cô say sưa ngắm hai con, thể hiện cảm xúc nghẹn ngào. Ở cuối video, ngôi sao On the floor đưa tay lau nước mắt.

Jennifer Lopez khóc trong sinh nhật 13 tuổi của hai con.

Jennifer Lopez tâm sự: "Hôm nay, hai thiên thần xinh đẹp của tôi trở thành thiếu niên. Không thể tin được 13 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi bế con trên tay và trở về nhà giữa cơn bão tuyết. Chúng xuất hiện, sắp xếp lại cuộc đời tôi và dạy tôi thế nào là tình yêu đích thực. Đó là một hành trình kỳ diệu, đầy niềm vui và phiêu lưu".

Cô nhắn gửi hai con: "Sáng nay, trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc, tự hào và hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng tôi không thể ngưng thời gian lại lúc này. Mẹ mãi yêu các con".

Alex Rodriguez, hôn phu của Jennifer Lopez, không xuất hiện trong video. Song, anh cũng đăng lại những bức hình kỷ niệm cùng lời chúc ngọt ngào: "Chúc mừng sinh nhật Emme và Max. Chú thật may mắn khi có các con trong cuộc đời mình và được chứng kiến hai đứa lớn khôn, làm nên những điều tuyệt vời. Hãy vươn tới những vì sao nhé".

Theo nguồn tin của ET Online, Jennifer Lopez và hôn phu Alex Rodriguez hiện không ở cạnh nhau. Lopez và các con đang ở Cộng hòa Dominia vì công việc. Rodriguez vẫn ở Miami với hai con gái riêng.

Nữ ca sĩ hạnh phúc bên hôn phu và hai con.

"Cặp uyên ương dự định sẽ làm một điều gì đó để mừng sinh nhật khi gia đình hội ngộ", nguồn tin cho hay.

Hồi đầu năm 2021, Alex Rodriguez vướng tin đồn ngoại tình. Tuy nhiên, theo truyền thông quốc tế, đến lúc này mối quan hệ của anh và Jennifer Lopez vẫn tốt đẹp.