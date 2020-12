Jennifer Lopez hoãn cưới hai lần trong năm 2020

Ca sĩ "On The Floor" và hôn phu Alex Rodriguez phải hoãn lễ cưới hai lần trong năm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Câu chuyện được Jennifer Lopez kể trong show trò chuyện trực tuyến Access Hollywood, hôm 2/12. Cô nói rằng cứ đến lúc lên kế hoạch là phải cách ly. Cô và Alex Rodriguez đã cách ly 2 lần ở 2 địa điểm khác nhau khi dịch bùng phát.

Việc lên xe hoa hiện tại không phải mục tiêu lớn nhất của cặp uyên ương. J.Lo cho biết: "Chúng tôi không biết bao giờ sẽ tổ chức. Tôi và Alex đã để vuột mất cơ hội 2 lần. Tôi và anh ấy vẫn nói về những việc lớn nhỏ khác nhau, nhưng lễ cưới thì chưa".

Jennifer Lopez và Alex Rodriguez chưa ấn định được ngày tổ chức lễ cưới. Ảnh: E! News.

Nữ ca sĩ chia sẻ tâm thế lúc này là bình thản, không vội vàng, và lễ cưới sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp nhất.

Trước đó, khi Alex Rodriguez nói đùa về lễ cưới: "Một số người nói có lẽ chúng tôi nên tổ chức một lễ cưới trên xe", MC của Tonight Show đã trêu anh: "Như vậy chi phí chắc chắn sẽ rẻ hơn đấy".

Jennifer Lopez được bạn trai cầu hôn hồi tháng 3/2019. Trên tài khoản cá nhân, Alex Rodriguez đăng ảnh nắm tay bạn gái cùng dòng chú thích "She said yes" (Cô ấy nói đồng ý). Không khó để nhận ra ngón tay áp út của J.Lo là chiếc nhẫn kim cương đắt giá, mặt hình chữ nhật có kích thước lớn.

Gia đình Jennifer Lopez sum vầy trong dịp lễ Tạ ơn hồi tháng 11. Ảnh: Instagram NV.

Giọng ca On The Floor từng chia sẻ đây là mối tình đẹp nhất, dù cô đã trải qua 3 lần đò và hẹn hò nhiều chàng trai trẻ. Rodriguez nhỏ hơn hôn thê 6 tuổi, song chuyện tình của bộ đôi được nhiều người ủng hộ.

"Dường như đó là lần đầu tiên tôi có được cảm giác một tình yêu đích thực. Tất nhiên, tôi đã từng có những mối tình và các quan hệ tốt đẹp, nhưng đây mới chính là lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy hai người thực sự thuộc về nhau", cô nói về Rodriguez.

Vào thời dịch, J.Lo điều hành thương hiệu làm đẹp qua online. Cô cùng hôn phu tậu vài căn biệt thự hàng chục triệu USD ở Mỹ để cách ly.

Thỉnh thoảng, paparazzi vẫn bắt gặp vợ chồng ca sĩ On The Floor chạy bộ, đạp xe trên phố gần nhà.