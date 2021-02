Jennifer Lopez để tóc tém sau gần hai thập kỷ

Jennifer Lopez vốn được xem là biểu tượng của mái tóc dài. Thế nên, khi lăng xê kiểu đầu pixie cá tính, cô gây nhiều sự chú ý.

Ngày 9/2, Allure Magazine ra mắt ấn phẩm tháng 3/2021. Do đây là số đặc biệt kỷ niệm 30 năm thành lập tạp chí, nên Jennifer Lopez - gương mặt ảnh bìa - cũng được tạo hình theo cách khác lạ.

Ngôi sao On the Floor khoe sắc trong trang phục ánh kim cùng loạt phụ kiện to bản theo hơi hướm thập niên 1990. Cô để tóc pixie màu vàng caramel cá tính - kiểu tóc đã rất lâu nữ ca sĩ mới lăng-xê lại. Trước giờ, JLo vốn được xem là biểu tượng của tóc dài.

Jennifer Lopez lăng xê tóc tém sau gần hai thập kỷ. Ảnh: Allure.

"Đối với kiểu tóc này, nhà tạo mẫu 'ruột' của JLo là Chris Appleton đã dùng rất nhiều loại gel khác nhau, mất vài tiếng để cố định và phủ bóng tóc", tờ Pop Sugar cho hay. Tuy nhiên, theo ý kiến phần đông dân mạng, đây có thể chỉ là tóc giả.

Lần gần nhất Jennifer Lopez để tóc ngắn là vào năm 2002, khi cô đảm nhận

vai người vợ bị lạm dụng Slim Hiller trong tác phẩm Enough. Chris Appleton cũng chính là người đã làm tóc cho JLo thời điểm ấy.

Gia đình Jennifer Lopez quây quần bên nhau giữa thời điểm dịch bệnh. Ảnh: Instagram.

Trở lại buổi phỏng vấn mới nhất trên Allure, JLo đã đến trễ vì bận nhiều việc. Cô đã xin lỗi ban biên tập trước khi cởi mở chia sẻ về công việc, cách làm đẹp, cuộc sống riêng bên hôn phu và các con trong thời dịch.

"Lúc dịch mới bùng phát, chúng tôi vô cùng lo lắng và phải cách ly tại nhà như những người khác. Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, tôi vui vì có nhiều thời gian chăm sóc Alex Rodriguez và các con", JLo chia sẻ.

Cả gia đình JLo cùng nhau chơi bóng chày, vẽ tranh, giết thời gian bằng những thú vui tao nhã khác. Nữ ca sĩ thừa nhận: "Chúng tôi chưa bao giờ có thể làm điều đó trước đây. Tôi đang cố gắng tận dụng lúc này để vun đắp cho tổ ấm".

Jennifer Lopez và cầu thủ bóng chày nước Mỹ đã đính hôn gần một năm. Cả hai dự định cưới thì dịch bệnh ập đến nên phải dời lại.

Nói về chuyện này, JLo tâm sự: "Đó là vấn đề thực sự đau đầu với chúng tôi. Tôi và Alex đã lập kế hoạch cưới từ rất lâu và muốn tổ chức tiệc hoành tráng ở nước ngoài. Nhưng có lẽ, bây giờ không phải lúc thích hợp".