Jennifer Lopez chia tay Alex Rodriguez vì bị phản bội?

Cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez liên tục bị tố là kẻ trăng hoa trong thời gian còn mặn nồng bên nữ ca sĩ Jennifer Lopez.

CNN đưa tin Jennifer Lopez và Alex Rodriguez đã chia tay được khoảng vài tuần. Cặp sao lần cuối gặp nhau là đầu tháng 3, bức ảnh cuối cùng họ chụp chung trước đó một tháng tại Dominica - nơi J.Lo đang quay một bộ phim.

Trên mạng xã hội, người trong cuộc bày tỏ tâm trạng không vui. Cầu thủ bóng chày người Mỹ đăng ảnh ngồi một mình trên du thuyền và chú thích: "Đừng bận tâm đến tôi", còn Lopez chia sẻ: "Hãy tìm ra lý do chính đáng để cười thật tươi vào hôm nay".

Chuyện tình chị em được ngưỡng ngộ

Jennifer Lopez gặp Alex Rodriguez lần đầu tại sân vận động Shea, thuộc thành phố New York (Mỹ) vào năm 2005. Lúc ấy, J.Lo vẫn còn là vợ của nam ca sĩ Marc Anthony.

Bẵng đi một thời gian, họ gặp lại. Sau nhiều lần vô tình chạm mặt và đi ăn cùng nhau thì tình cảm đong đầy lúc nào không hay. Đến tháng 2/2017, bộ đôi hẹn hò nhưng trong bí mật, sau khi Lopez đã ly hôn chồng được một năm.

Trả lời tờ E!News, ca sĩ On The Floor tiết lộ 3/2 là kỷ niệm ngày yêu của cô. Món quà đầu tiên cô được anh tặng vào dịp Valentine là chocolate, hoa hồng và bánh ngọt. Rodriguez đã chờ bạn gái rất lâu trước phòng khách sạn để gửi món quà.

"Dường như đó là lần đầu tôi có được cảm giác này. Tất nhiên, tôi từng trải qua những mối tình và các quan hệ tốt đẹp, nhưng đây mới chính là lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy hai mảnh ghép thực sự thuộc về nhau".

Jennifer Lopez được bạn trai quỳ gối cầu hôn. Ảnh: Instagram.

Alex Rodriguez sinh năm 1975, nhỏ hơn bạn gái 6 tuổi, song anh được nhận xét trưởng thành và luôn ân cần chăm sóc J.Lo.

Địa điểm thường xuyên nhất họ lui đến là quần đảo Bahamas - nơi Rodriguez đã quỳ gối cầu hôn bạn gái vào một ngày tháng 3/2019, trong buổi hoàng hôn lãng mạn chỉ có hai người.

Trên Instagram, Lopez khoe niềm hạnh phúc tới hàng triệu người theo dõi. Cô đăng bức ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh có mặt hình chữ nhật, kích thước khủng.

Theo Elle, chủ tịch Super Jewler - một tập đoàn chuyên về trang sức kim cương cho rằng chiếc nhẫn kim cương nặng từ 11 - 15 carat, giá trị có thể lên đến 5 triệu USD .

Cùng thời điểm, Rodriguez chia sẻ hình ảnh chuẩn bị chiếc giường tràn ngập hoa hồng để cầu hôn. Anh cũng đăng khoảnh khắc nắm tay bạn gái cùng dòng chú thích "She said yes" (Cô ấy nói đồng ý).

"Tôi và Alex giống nhau ở sự tham vọng"

Dễ dàng bắt gặp hình ảnh Lopez đến nhà hàng ở Los Angeles tận hưởng buổi tối ấm áp cùng Rodriguez, sánh đôi bên nhau đến xem đội Yankees tập luyện, tham dự các sự kiện showbiz...

Rodriguez luôn tháp tùng hôn thê ở bất kỳ nơi nào. Cả hai xuất hiện như hình với bóng. Theo Daily Mail, cặp uyên ương hòa hợp về mọi thứ, nhất là sở thích nghe nhạc và tập gym.

Trong năm 2020, giọng ca On The Floor phải hoãn lễ cưới hai lần vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lopez nói rằng cứ đến lúc lên kế hoạch là phải cách ly. Cô và Rodriguez đã cách ly hai lần ở hai địa điểm khác nhau khi dịch bùng phát.

"Chúng tôi không biết bao giờ sẽ tổ chức. Tôi và Alex đã để vuột mất cơ hội hai lần. Tôi và anh ấy vẫn nói về những việc lớn nhỏ khác nhau, nhưng lễ cưới thì chưa", Lopez kể rằng chuyện kết hôn không phải mục tiêu lớn nhất của họ.

Cả hai hoãn cưới hai lần vì dịch bệnh. Ảnh: Glamour.

Vì dịch bệnh, nữ ca sĩ phải hủy nhiều show diễn và chuyển sang đẩy mạnh thương hiệu làm đẹp qua online. Cô và Rodriguez đã tậu một loạt bất động sản để kinh doanh, trong đó có biệt thự trị giá 40 triệu USD nằm trên đảo Star, bang Florida.

Mối quan hệ được thắt chặt khi họ có thời gian ở nhà, bên nhau nhiều hơn. Tình cảm giữa con riêng của J.Lo và Alex cũng trở nên gần gũi hơn. Vào dịp lễ Tạ ơn, Rodriguez đăng bức ảnh cả gia đình sum vầy hạnh phúc.

Theo E! Online, những đứa trẻ - con riêng của hai người - chính là động lực thôi thúc nam cầu thủ cầu hôn để sớm về chung một nhà.

"Đây là lần đầu tôi cảm nhận được một mối tình đẹp đẽ tới vậy", Rodriguez bày tỏ với tạp chí HOLA! USA.

Trong cuộc phỏng vấn trên GQ, khi được hỏi về chuyện yêu, người sáng lập J.Lo Beauty cũng không ngại thổ lộ: "Chúng tôi giống nhau về hướng đi, về tham vọng. Anh ấy là vận động viên và muốn trở thành người tài giỏi nhất. Tôi cũng thế. Tôi và Alex đều lao động cực kỳ chăm chỉ và thúc đẩy niềm đam mê vươn lên đỉnh cao".

Đâu là nguyên nhân khiến họ chia tay?

Vì cả hai luôn thể hiện sự mặn nồng trước công chúng, nên thông tin họ mới chia tay được khoảng hai tuần qua đã khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Us Weekly, một tháng trước, ca sĩ I'm Real đã tìm đến chuyên gia hôn nhân để tư vấn. Sau đó, cô và hôn phu phải sống xa nhau do tính chất công việc. Sau ngày đến Dominica thăm J.Lo vào đầu tháng 3 - nơi cô đang quay một bộ phim, Rodriguez trở lại Miami để chuẩn bị cho giải đấu mới của MLB.

Đây cũng là lần cuối đôi uyên ương được nhìn thấy bên nhau. Nguồn tin của CNN cho rằng họ nảy sinh mâu thuẫn trước đó, và sau cuộc gặp gỡ ở Cộng hòa Dominica, chuyện tình đã chính thức khép lại.

Đại diện của Lopez và Rodriguez chưa đưa ra phát ngôn chính thức, song các báo Hollywood đã viết bài phân tích khả năng dẫn đến động thái cặp ca sĩ - cầu thủ chấm dứt quan hệ.

Vài tháng trước, Rodriguez liên tiếp bị tố ngoài tình, có thói trăng hoa. Anh và người đẹp Madison LeCroy vướng tin đồn dan díu với nhau tại Miami hồi đầu năm. Dân mạng phát hiện đôi này tương tác trên mạng xã hội, LeCroy thậm chí còn công khai nói: "Tôi đang thích một tuyển thủ bóng chày".

Austen Kroll - người yêu LeCroy - đã xác nhận bị bạn gái "cắm sừng". Trong khi Kaci Davis - chị gái của LeCroy - thì trắng trợn nói rằng nếu có chuyện LeCroy qua lại với Rodriguez cũng là điều bình thường, bởi nam cầu thủ "vẫn chưa chính thức kết hôn với J.Lo".

Alex Rodriguez bị tố lén lút hẹn hò ngôi sao truyền hình Madison LeCroy. Ảnh: Stylecaster.

Vào năm 2019, Jose Canseco - đồng nghiệp cũ của Alex Rodriguez - phát biểu trong một bài phỏng vấn: "J.Lo không biết rằng gã này đã lừa dối cô ấy và Jessica - vợ cũ của tôi. Lopez đáng thương và chẳng rõ Rodriguez thực sự là con người thế nào".

Nam cầu thủ khẳng định chắc nịch rằng Rodriguez liên tục gọi điện cho vợ anh trong thời gian dài. Anh sẵn sàng cung cấp bằng chứng để làm sáng tỏ sự thật.

Cách đây 13 năm, cũng chính Jose Canseco nói tay chơi bóng chày của đội tuyển New York Yankee đã lén lút qua đêm với bạn gái cũ của anh dù đang là chồng của bà Cynthia Scurtis.

Trong tất cả lần bị tố ngoại tình, Rodriguez đều chọn cách im lặng.