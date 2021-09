Jennifer Lopez - Ben Affleck gây chú ý tại Liên hoan phim Venice

The Last Duel là sự hợp tác của đôi bạn thân Ben Affleck và Matt Damon. Tài tử Mỹ đến dự LHP Venice cùng vợ là Luciana Barroso. Sao phim The Talented Mr. Ripley diện vest xám bảnh bao đến dự thảm đỏ. Bạn đời của nam diễn viên chọn váy cúp ngực tôn dáng, cùng tông màu với trang phục của chồng.