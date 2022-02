Jennifer Lawrence và chủ phòng trưng bày nghệ thuật Cooke Maroney kết hôn năm 2019. Nữ diễn viên trước đây kín tiếng về đời tư và hạn chế chia sẻ thông tin trên báo chí.

Ngày 23/2, nguồn tin của Page Six xác nhận Jennifer Lawrence vừa sinh con đầu lòng tại Los Angeles, Mỹ. Nữ diễn viên hiện chưa muốn chia sẻ về giới tính, tên của con.

Trước đó, đại diện của sao phim Don't Look Up xác nhận cô mang thai con đầu lòng hồi tháng 9/2021. Thông tin nữ diễn viên mang thai xuất hiện sau khi paparazzi ghi lại loạt ảnh cô mặc đầm bầu xuống phố cùng chồng.

Tham gia chương trình The Late Show vào tháng 12/2021, Jennifer Lawrence nói cô đang tạm ngừng đóng phim, dành thời gian cho điều lớn lao hơn.

Jennifer Lawrence sinh con đầu lòng sau 3 năm kết hôn. Ảnh: Mega.

Cùng tháng, sao phim The Hunger Games xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim Don't Look Up với bụng bầu to. Cô hạn chế nói về việc sinh con trong sự kiện.

"Khi tham gia tiệc, khi ai đó nói 'Chúa ơi bạn sắp có con', tôi sẽ không mong đợi điều đó. Tôi mong họ tránh xa tôi càng nhiều càng tốt. Tôi giống với những bà mẹ khác là muốn bảo vệ sự riêng tư của con đến hết quãng đời còn lại", nữ diễn viên nói với Vanity Fair.

Jennifer Lawrence và Leonardo DiCaprio tại buổi ra mắt phim Don't Look Up tháng 12/2021.

Jennifer Lawrence kết hôn cùng nhà trưng bày nghệ thuật Cooke Maroney tại biệt thự Belcourt of Newport, Rhode Island vào tháng 10/2019. Nhân vật giới thiệu hai người đến với nhau là Laura Simpson - bạn thân của nữ diễn viên.

Trong podcast Naked with Catt Sadler, sao phim X-Men ca ngợi chồng: "Anh ấy là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Tôi rất vinh dự khi trở thành bà Maroney".

Theo Page Six, ngôi sao đoạt giải Oscar và chồng hiện sống ở Manhattan, New York. Ngoài ra, nữ diễn viên có biệt thự khác ở Beverly Hills, California.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, Jennifer Lawrence nói mong muốn của cô là được sống cạnh chồng con, chơi đùa cùng thú cưng mỗi khi rảnh rỗi.

"Tôi thích đi mua sắm cùng anh ấy. Không biết tại sao nhưng điều đó khiến tôi tràn ngập niềm vui. Tôi chỉ muốn gia đình mình hạnh phúc, tự tay tôi chăm sóc con và không muốn mọi người can thiệp quá nhiều", nữ diễn viên nói.