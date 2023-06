Jennifer Lawrence phủ nhận qua lại với Liam sau lưng Miley Cyrus

Minh tinh từng giành tượng vàng Oscar cho biết chỉ hôn Liam Hemsworth một lần Hemsworth sau khi anh chia tay Miley Cyrus. Không có chuyện cô là kẻ thứ ba.

Là khách mời của chương trình Watch What Happens Live With Andy Cohen ngày 26/6, Jennifer Lawrence lần đầu lên tiếng về tin đồn từng phá hoại hạnh phúc của Miley Cyrus và Liam Hemsworth.

"Không đúng, tất cả chỉ là tin đồn", minh tinh giành giải Oscar nhấn mạnh, giải thích rằng cô và Hemsworth chỉ hôn nhau một lần. Nụ hôn đó diễn ra vào nhiều năm sau này, khi tài tử Australia đã chia tay Cyrus.

Jennifer Lawrence phủ nhận ngoại tình với Liam Hemsworth. Ảnh: Shutterstock/BackGrid.

Câu khẳng định của Lawrence được đưa ra sau khi Cohen - MC chương trình - cho biết rất nhiều lời bàn tán rằng video âm nhạc Flowers của Cyrus là ám chỉ đến mối quan hệ bí mật giữa Lawrence và Hemsworth.

Trong MV Flowers, được phát hành vào đúng sinh nhật Hemsworth (13/1), có cảnh Cyrus rảo bước ở Hollywood Hills với thiết kế lấp lánh từ bộ sưu tập thu đông 1991 của Saint Laurent. Trang phục này làm gợi nhớ đến chiếc váy vàng mà Lawrence diện trên thảm đỏ ra mắt The Hunger Games vào năm 2012. Đây là tác phẩm cô đóng cùng Hemsworth.

Theo Page Six, Cyrus và Hemsworth bắt đầu hẹn hò vào năm 2009 sau khi đóng chung trong The Last Song. Tháng 12/2018, đôi uyên ương tổ chức lễ cưới, tuy nhiên hạnh phúc của họ không kéo dài bao lâu.

Cuộc ly hôn được hoàn tất vào đầu năm 2020, và kể từ đó, Hemsworth yêu bạn gái mới, người mẫu Gabriella Brooks. Bộ đôi sống tại Australia, Hemsworth đã giới thiệu Brooks với gia đình anh và ngược lại.

Liam Hemsworth và Miley Cyrus từng là một đôi đẹp của Hollywood. Ảnh: Harper's Bazaar.

Trong khi đó, giọng ca Wrecking Ball đang hẹn hò Maxx Morando. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue hồi tháng 5, Cyrus nói chưa bao giờ hối hận khi yêu Hemsworth ở quá khứ. Cô chia sẻ: "Tôi sẽ không xóa sổ câu chuyện tình yêu của mình, hoặc muốn nó bị xóa. Cuộc sống này thú vị, nên đã tạo ra cách kể chuyện đầy thú vị".