Jennifer Lawrence mang thai

Scarlett Johansson là một nữ diễn viên người Mỹ. Vai diễn đầu tiên của Scarlett trong bộ phim North (1994) khi cô chỉ mới 10 tuổi, sau đó cô tiếp tục gặt hái nhiều thành công với Manny & Lo, The Horse Whisperer, Girl with a Pearl Earring,... Kể từ năm 2010, Johansson đã nhận vào vai nhân vật Black Widow của Marvel Comics cho các phim điện ảnh trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Ariana Grande-Butera là nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Cô ra mắt khán giả lần đầu tiên trên sân khấu Broadway vào năm 2008 với vai Charlotte trong vở nhạc kịch 13. Tháng 3/2013, Grande đạt được thành công khi đĩa đơn "The Way" từ album đầu tay Yours Truly lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và được RIAA chứng nhận đĩa bạch kim đôi. Sau đó Grande đã nhận được giải thưởng nghệ đột phá của năm từ Music Business Association cho những thành tựu đạt được của mình trong suốt năm 2013.