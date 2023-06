Jennifer Lawrence giải thích lý do mang dép tông lên thảm đỏ

Ngày 9/6, trả lời phỏng vấn Entertainment Tonight, Jennifer Lawrence thừa nhận không biết gì về tranh cãi xoay quanh việc cô mang dép tông lên thảm đỏ buổi công chiếu Anatomy of a Fall, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2023.

"Tôi phải làm rõ chuyện này. Tôi chưa chia sẻ về khoảnh khắc đó không có nghĩa tôi im lặng", Lawrence nói về bức ảnh gây bàn tán, đồng thời phủ nhận việc cố tình mang dép xỏ ngón để phản đối quy tắc ăn mặc nghiêm ngặt ở liên hoan.

Minh tinh cho biết cô kết hợp bộ cánh sang trọng của Dior với giày cao gót quá cỡ ton-sur-ton trên thảm đỏ và đứng chụp ảnh cùng nhóm sản xuất của mình, Excellent Cadaver. Sau đó, cô mới thay dép tông và di chuyển vào trong xem phim.

"Tôi đi dép xỏ ngón và rồi mọi người bảo: 'Chà, thật là một tuyên bố tuyệt vời!", Lawrence nhớ lại. Theo minh tinh từng giành giải Oscar, mang dép tông không sai vì nó giúp cô cảm thấy thoải mái.

Hồi tháng 5, sao phim Silver Linings Playbook trở thành tâm điểm bởi hình ảnh mang dép tông bước đi trên thảm đỏ liên hoan phim lâu đời nhất nước Pháp. Người hâm mộ đùa rằng sau nhiều lần vấp ngã - đặc biệt là cú ngã nhớ đời khi lên nhận giải Oscar cách đây 10 năm - "con cưng nước Mỹ" đã cẩn thận hơn khi đi thảm đỏ.

Theo Page Six, trái ngược với Lawrence, Kristen Stewart lại cố tình phá vỡ quy định ăn mặc tại Liên hoan phim Cannes. Hồi năm 2018, nữ giám khảo bất ngờ tháo bỏ giày cao gót trước sự ngỡ ngàng của dàn phóng viên ảnh.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2017, Stewart phản đối quy tắc đi giày/sandal cao gót trên thảm đỏ. Cô nói: "Nếu không có quy định nam giới phải mặc váy, đi giày gót nhọn, đừng ép phụ nữ làm điều đó".

