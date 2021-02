Jennifer Lawrence gặp tai nạn trên phim trường

Nữ diễn viên trải qua tai nạn nghiêm trọng trên phim trường “Don’t Look Up” của đạo diễn Adam McKay.

Cinema Blend đưa tin dự án Don’t Look Up phải tạm dừng sản xuất sau khi nữ diễn viên Jennifer Lawrence gặp tai nạn khi quay phim. Theo tin tức từ The Boston Globe, mọi hoạt động trên phim trường Massachusetts bị tạm dừng từ sáng 5/2 sau khi mảnh vỡ từ một vụ nổ kỹ xảo văng trúng JLaw.

Theo lời nhân chứng từ hiện trường, nữ diễn viên bị mảnh vỡ cắt trúng sau khi một chiếc thùng rác bị ném qua cửa sổ. Đại diện nữ diễn viên không đưa ra tin tức về mức độ nghiêm trọng của thương tích.

Hình ảnh Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence trên phim trường Don't Look Up. Ảnh: Getty Images.

Xe cấp cứu đã có mặt để đưa Jennifer Lawrence khỏi phim trường. Nguồn tin cho biết nữ diễn viên đã lấy tay che mặt và thương tích có thể nằm gần vùng mắt của cô. Thành viên đoàn phim tiết lộ việc sản xuất có thể tiếp tục vào tuần tới.

Don’t Look Up do Adam McKay tự xây dựng kịch bản, sản xuất và đạo diễn. Nội dung phim xoay quanh một nhóm nhà thiên văn học tay mơ phát hiện Trái Đất sắp bị nghiền nát bởi thiên thạch khổng lồ. Họ lên kế hoạch cảnh báo nhân loại về hiểm họa sắp tới, nhưng không ai thực sự lắng nghe nhóm.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên hạng A Hollywood, bao gồm Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan và Tomer Sisley.

Don’t Look Up dự kiến phát hành trực tuyến trong năm 2021.