Jennifer Garner ra sao khi Ben Affleck đã đính hôn?

Khi Ben Affleck và Jennifer Lopez đính hôn, khán giả dành sự quan tâm đến cuộc sống hiện tại của Jennifer Garner - người đã bên Affleck 13 năm.

Theo SCMP, người hâm mộ của Ben Affleck và Jennifer Lopez trên toàn thế giới đang dồn sự chú ý vào mối quan hệ của cặp sao, đặc biệt là sau khi họ công khai đã đính hôn. Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, một bộ phận quan tâm đến cuộc sống của Jennifer Garner - người từng chia tay Affleck vào bốn năm trước.

Garner chủ yếu dành thời gian cho gia đình và sự nghiệp kể từ sau khi chia tay Ben Affeck. Vanity Fair mô tả nữ diễn viên như "trung tâm của sự im lặng".

Khác xa với Ben Affleck, vợ cũ của anh luôn giữ kín mọi thứ liên quan đến tình cảm.

Jennifer Garner và Ben Affleck chia tay vào năm 2018. Ảnh: SCMP.

Jennifer Garner giữ kín chuyện tình cảm

Không muốn để lộ mối quan hệ hiện tại nhưng truyền thông thế giới vẫn tìm được bằng chứng cho rằng Jennifer Garner đang hẹn hò với doanh nhân 44 tuổi, người Mỹ, John Miller. Miller là giám đốc điều hành và chủ tịch của CaliGroup - thương hiệu nổi tiếng với CaliBurger. Nữ diễn viên và nam doanh nhân được cho là gặp nhau khi Miller đang trong quá trình chấm dứt mối quan hệ 13 năm chung sống với vợ anh là nghệ sĩ violin Caroline Campbell.

Garner và Miller bắt đầu hẹn hò vào năm 2018, ngay sau khi Jennifer Garner và Ben Affleck ly hôn. Đến năm 2020, họ chia tay và quay lại vào năm 2021, theo US Weekly. Trong thời gian họ xa nhau, Garner nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò với Bradley Cooper, điển hình là chuyến đi du lịch ở bãi biển Malibu.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận phủ nhận việc Garner và Cooper hẹn hò và cho rằng họ chỉ là những người bạn thân, mãi mãi điều này cũng không thay đổi.

Với Jennifer Garner, gia đình là điều quan trọng nhất. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc với các con và bố mẹ của cô. Sau khi chia tay, Garner vẫn giữ mối quan hệ với Ben Affleck để cả hai đều có cơ hội chăm sóc các con là Seraphina, Violet và Samuel.

Jennifer Garner và bạn trai doanh nhân John Miller. Ảnh: Daily Mail.

Mới đây, nguồn tin chia sẻ với Radar Online rằng Jennifer Garner đã gặp bố mẹ của John Miller lần đầu tiên tại bữa tiệc tối vào năm 2019. Mối quan hệ của cả hai ngày càng trở nên thân mật khi Garner liên tục gặp mặt gia đình Miller, truyền thông nhận định.

Ngay sau khi Ben Affleck đưa các con của anh và Garner tới gặp gỡ con của Jennifer Lopez, Garner cũng tạo điều kiện cho con của mình đi chơi với con riêng của John Miller. Nguồn tin chia sẻ với In Touch Weekly rằng các con của họ hợp nhau.

Ngoài việc được gia đình và các con ủng hộ, John Miller cũng được bạn bè của Garner yêu mến. Theo US Weekly, bạn diễn trong Alias ​​của Garner, Victor Garber, đã gửi lời chúc phúc cho mối tình mới của nữ diễn viên. "Tôi nghĩ anh ấy đáng yêu. Điều tuyệt vời là họ đang dành thời gian của mình cho nhau và cùng nhau tận hưởng cuộc sống", Garber nói.

Ngoài ra, Entertainment Tonight cho hay việc Miller cố gắng sống cuộc sống của người nổi tiếng là điểm khiến Garner bị thu hút. Trang này đưa ra thông tin rằng: "Họ đã đi ăn tối ở xa khu vực trung tâm hoặc ăn ngay trong nhà của Miller. Miller là người thành công trong giới kinh doanh, không có ý định tham gia vào ngành giải trí nhưng đang cố gắng hoà hợp với Garner".

Không ngạc nhiên nếu Jennifer Garner và John Miller đính hôn

Chia sẻ với Elle, Garner cho hay cô hạnh phúc khi Affleck tìm được người mới và tin rằng Jennifer Lopez là người có ảnh hưởng tích cực đến chồng cũ của mình. Khi còn chung sống với Garner, Ben Affleck bị cáo buộc là người mắc chứng nghiện rượu. Trước đây, nam diễn viên chia sẻ với The New York Times rằng tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời anh là ly hôn với người đẹp Catch Me If You Can Jennifer Garner.

Sau khi Bennifer chia sẻ thông tin về việc đính hôn, khán giả dồn sự chú ý về Jennifer Garner rằng liệu cô và Miller có trở thành gia đình của nhau? Từ đây, khán giả nhớ lại hình ảnh của Garner vào cuối năm 2021 khi cô đeo một chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, tuy nhiên, nữ diễn viên chưa xác nhận thông tin này.

Truyền thông cho rằng nếu Jennifer Garner và John Miller kết hôn thì không có gì đáng ngạc nhiên bởi mối quan hệ của họ là hoàn toàn nghiêm túc. "Họ hoàn toàn đặt mục tiêu về một tương lai lâu dài cùng nhau. Họ đã dành thời gian để đạt được cam kết này", nguồn tin nói với Us Weekly.