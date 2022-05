Jennifer Aniston vung tiền cho bộ sưu tập ôtô thế nào?

Lần vung tiền đầu tiên của nữ diễn viên là chiếc Mercedes 270 SL giá 13.000 USD. Sau đó, cô nâng cấp lên mẫu Bentley Continental GT 200.000 USD.

Jennifer Aniston là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của phim sitcom Mỹ. Cô đã thăng tiến chóng mặt trong sự nghiệp diễn xuất với vai Rachel Greene của Friends (1994-2004).

Kể từ thành công đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia chủ yếu vào các bộ phim hài lãng mạn như We are the Millers, Horrible Bosses.

Jennifer Aniston sở hữu nhiều mẫu xe sang. Ảnh: Murai.

Theo SCMP, trong hai mùa của Friends, Jennifer Aniston cùng các bạn diễn nữ được trả 1 triệu USD /tập, khiến họ trở thành những diễn viên được trả lương cao top đầu vào thời điểm đó.

Jennifer Aniston thành công sau sitcom Friends. Ảnh: Jennifer Aniston.

Theo Celebrity Net Worth, vai diễn của Jennifer Aniston trong The Morning Show, với Reese Witherspoon và Steve Carell, thậm chí còn được trả cao hơn với 1,25 triệu USD /tập.

Chính những nguồn thu trên đã giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên giàu nhất Hollywood hiện nay.

Nguồn tin từ SCMP cho biết tài sản hiện tại của Aniston là 320 triệu USD , đến từ bất động sản, thương hiệu làm đẹp, đồng hồ, đồ trang sức và ôtô.

Trong cuộc phỏng vấn trên InStyle với Laura Brown, Aniston thú nhận rằng phải mất hơn hai năm cô mới tậu được chiếc ôtô đầu tiên là Mercedes 270 SL kem cổ điển.

"Sau kết thúc mùa đầu tiên của Friends vào năm 1995, tôi đã mua chiếc xe cổ đó với số tiền khoảng 13.000 USD ", nữ diễn viên cho biết.

Bentley Continental GT: 200.000 USD

Theo Car Gurus, Jennifer Aniston đã tậu mẫu Bentley Continental GT, giá có thể lên tới 200.000 USD . Theo báo cáo của PopSugar, nữ diễn viên từng lái chiếc xe hơi sang trọng vào năm 2010 tới buổi công chiếu bộ phim Thợ săn tiền thưởng.

Chiếc xe được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2003 và được biết đến với khả năng vận hành ấn tượng cùng thiết kế tinh xảo.

Bentley Continental GT là một trong những chiếc xe nằm trong bộ sưu tập ấn tượng của Jennifer Aniston. Ảnh: SCMP.

Audi A8: 91.000 USD

Ngôi sao Hollywood tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập của mình chiếc Audi A8 sang trọng. Theo trang tin tức xe hơi Autobizz, Aniston sở hữu một chiếc Audi A8 đi kèm với động cơ TFSI V6 3 lít và có giá bán khoảng 91.000 USD .

Chiếc xe từ công ty sản xuất ôtô hạng sang của Đức có nội thất da và gỗ tinh xảo mà các chuyên gia cho rằng hoàn toàn phù hợp với sở thích cá nhân tinh tế, thanh lịch từ Aniston.

Giá xe A8 của Audi ra mắt với giá khoảng 86.000 USD . Ảnh: AudiOfficial.

Range Rover SUV: 90.000 USD

Jennifer Aniston thỉnh thoảng sử dụng chiếc SUV Range Rover cứng cáp của mình cho những chuyến dạo chơi trong thành phố.

Theo Autobiz, chiếc xe của nữ diễn viên 53 tuổi sản xuất năm 2019 với động cơ cơ bản tăng áp kép 3 lít V6 có giá 90.000 USD . Bên cạnh đó, một số nguồn tin khác cho biết Aniston sở hữu nhiều hơn một chiếc Range Rover.

Jennifer Aniston được cho là có nhiều hơn một chiếc Range Rover. Ảnh: Venezolana de Spray.

Toyota Prius hybrid: Hơn 22.000 USD

Jennifer Aniston cũng là một trong số nhiều mỹ nhân Hollywood sở hữu chiếc Toyota Prius hybrid. Chiếc xe thân thiện với môi trường có giá khởi điểm từ 22.000 USD màu trắng trơn đơn giản.

Theo Autobizz, Aniston mua chiếc xe này sau lời giới thiệu từ bạn diễn Leonardo DiCaprio, người cũng tình cờ là hàng xóm của cô vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, Aniston không phải là người duy nhất trong dàn diễn viên Friends sở hữu mẫu xe này. Bạn diễn của cô - Lisa Kudrow được cho là cũng có một chiếc tương tự.

Toyota Prius III hybrid được biết đến với những lợi ích thân thiện môi trường. Ảnh: SAGutah.

Porsche 911 Targa: 150.000 USD

Aniston không phải là người thích phô trương sự giàu có của mình, nhưng gần đây, giới truyền thông đã chụp ảnh cô khi đang lái chiếc Porsche 911 Targa mới.

Cụ thể, ngôi sao sinh năm 1969 lái Porsche 911 Targa từ lớp học Pilates đến thẩm mỹ viện ở Beverly Hills (Mỹ). Mẫu xe trị giá 150.000 USD trở thành "người bạn" đồng hành xa hoa trong những công việc lặt vặt hàng ngày của Aniston.

Porsche Targa hai chỗ ngồi, màu bạc kim loại và có thể phóng tới vận tốc 304 km/h. Nội thất của chiếc xe cũng đáng ghen tỵ với vô lăng thể thao, cụm đồng hồ và ghế ngồi sang trọng.

Theo trang web của thương hiệu, phiên bản kỷ niệm có số lượng giới hạn chỉ 750 chiếc.