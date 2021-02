Jennifer Aniston bị nghi ở cùng Brad Pitt

Sau khi hàn gắn mối quan hệ, Jennifer Aniston và Brad Pitt được cho là thường xuyên gặp gỡ nhau.

Ngày 4/2, trên chức năng Instagram Story, Jennifer Aniston khoe khoảnh khắc cùng cún cưng trong hậu trường buổi quay The Morning Show. Tuy nhiên, người hâm mộ đổ dồn sự chú ý vào người đàn ông phía sau nữ diễn viên.

Trong ảnh, người đàn ông này nằm trên sofa, có vóc dáng và phong cách ăn mặc layer hai lớp kết hợp quần khaki được dân mạng nhận định rất giống Brad Pitt.

Brad Pitt được cho là đang ở cạnh Jennifer Aniston. Ảnh: Instagram.

Theo Intipseleb, nhiều khả năng đó chính là Brad Pitt. Tài tử Hollywood đang ghi hình phim mới Bullet Train cùng trường quay The Morning Show của Aniston. Do vậy, rất có thể anh và vợ cũ ở cạnh, trò chuyện với nhau thời gian này.

Deuxmoi - tài khoản chuyên cập nhật thông tin về giới nghệ sĩ - đăng lại bức ảnh của minh tinh Friends và tạo một box dự đoán. Có 49% người xem tin chắc rằng Brad Pitt chính là người đàn ông trong hình.

Hiện tại, Brad Pitt và Jennifer Aniston vẫn chưa lên tiếng về thông tin trên.

Năm qua, quan hệ giữa tài tử Once Upon a Time in Hollywood và vợ cũ được cải thiện rõ rệt. Cả hai đã hội ngộ nhau tại lễ trao giải Screen Actors Guild Awards. Aniston cũng chủ động chúc mừng Pitt sau khi anh thắng giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Hồi tháng 10/2020, cặp sao cùng tham gia chương trình trực tuyến đọc kịch bản phim Fast Times At Ridgemont High. Aniston (vai Linda) và Pitt (vai Brad Hamilton) đã có đoạn đối thoại cùng nhau trong một phân cảnh.

Mối quan hệ giữa Brad Pitt - Jennifer Aniston đã cải thiện sau nhiều năm. Ảnh: Brides.

Trước đó, vào năm 2019, Pitt đã tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Aniston. Dù vậy, truyền thông khẳng định mối quan hệ giữa họ chỉ là bạn bè, hoàn toàn trong sáng. Cơ hội cả hai tái hợp gần như không có.

Brad Pitt - Jennifer Aniston kết hôn năm 2000 và chia tay sau 5 năm chung sống. Họ không có con chung. Angelina Jolie bị cho là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân tan vỡ.