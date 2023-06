Jennie trả giá cho sai lầm

Tờ Ten Asia chỉ ra trước Jennie, nhiều thần tượng bị chỉ trích vì có hành động, lời nói phản cảm. Truyền thông Hàn nhận định ca sĩ nữ có thể sexy nhưng không nên đi quá giới hạn.

Lần đầu tiên phát sóng vào ngày 4/6 (giờ địa phương), The Idol mô tả mối quan hệ giữa các ngôi sao thần tượng nhạc pop và ngành công nghiệp giải trí. Các ngôi sao như The Weeknd, Troye Sivan, Lily-Rose Depp và Jennie tham gia diễn xuất giúp phim thu hút sự chú ý ngay cả trước khi phát hành.

Tuy nhiên, đến hiện tại, bủa vây bộ phim là những phản hồi tiêu cực. Ngay cả các cảnh quay của Jennie cũng không tránh khỏi bình luận trái chiều. Khán giả và truyền thông Hàn Quốc cũng tỏ ra thất vọng vì vai diễn đầu tay của Jennie.

Lý do The Idol bị chỉ trích dữ dội

Tính đến ngày 7/6, trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, The Idol có số điểm thấp là 27%. Với con số này, bộ phim được đánh giá quá dở. Viết về bộ phim, Stephanie Zacharek - nhà phê bình phim của Time - cho biết: "Chưa có một cảnh đồi trụy nào thô lỗ, bẩn thỉu như vậy trên truyền hình kể từ những năm 1980. Nói một cách dễ hiểu, nó thô thiển và phân biệt giới tính".

So với tác phẩm trước của đạo diễn Levinson là Euphoria, hiệu suất của The Idol cũng kém cỏi. Theo Forbes, The Idol thu hút 913.000 người xem trong lần phát sóng đầu tiên, thấp hơn 17% so với Euphoria mùa 1.

Forbes cho biết: “Đó là một tác phẩm pha trộn giữa lối viết và diễn xuất kém cỏi, lạc đề. Đây là một sai lầm lớn của HBO”.

Sự chỉ trích đang tràn ngập trong và ngoài Hàn Quốc, Jennie cũng không tránh khỏi tranh luận. Ngoài nội dung giật gân, nhiều cảnh được đánh giá là đồi trụy với kịch bản lệch lạc, mô tả sai lầm về phụ nữ, The Idol còn bị chỉ trích lợi dụng và lãng phí Jennie.

Xuất hiện khoảng 5 phút trong tập đầu tiên, Jennie khiêu vũ với một số vũ công. Trong quá trình đó, vũ đạo của họ gợi nhớ đến cảnh quan hệ tình dục. Các góc máy cũng quay cận, làm nổi bật biểu cảm và cơ thể của Jennie. Hiện, đoạn video ghi lại cảnh quay được nhận xét gợi dục của Jennie bị cắt xén và lan truyền trên mạng. Viết về vũ đạo của Jennie trong phim, rất nhiều trang tin tức Hàn Quốc gán nhãn 19+.

The Idol có sự tham gia của Troye Sivan, Lily-Rose Depp và Jennie bị chỉ trích dữ dội. Ảnh: HBO.

Theo Etoday, Jennie không phải nhân vật chính trong phim và tới hiện tại chưa có câu chuyện nào đặc biệt về nhân vật do nữ ca sĩ thủ vai. Trước khi bộ phim được phát hành, một nhà sản xuất đã tiết lộ qua Rolling Stone: "Phần của Jennie rất ngắn ngủi và cô ấy đóng vai trò không đáng kể trong câu chuyện. Công việc của Jennie về cơ bản là ngồi đó và trông xinh đẹp".

Quả thực, khi tập đầu tiên của phim ra mắt, lời thoại của Jennie chỉ vỏn vẹn khoảng 3 câu. The Idol được quảng cáo là màn ra mắt diễn xuất của Jennie và thành viên nhóm BlackPink cũng tham gia các hoạt động quảng bá, chẳng hạn dự Cannes. Tuy nhiên, màn xuất hiện của cô lại quá mờ nhạt, thậm chí gây tranh cãi vì vũ đạo quá táo bạo.

Chính vì vậy, không ít người cảm thấy tiếc nuối khi Jennie chọn The Idol làm bộ phim đầu tay với vai trò diễn viên. Họ cho rằng đáng lẽ Jennie phải cẩn thận trong việc lựa chọn tác phẩm. Đương nhiên, Jennie không thể quyết định nội dung, tình tiết của The Idol bởi việc này thuộc về nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn. Tuy nhiên, như bình luận được trích đăng trên Sports Khan, Jennie là người lựa chọn bộ phim nên cô khó tránh khỏi bị ảnh hưởng hình ảnh.

Theo Etoday, với những bình luận xoay quanh The Idol, tới hiện tại, có thể thấy bộ phim chỉ giả vờ vạch trần sự bóc lột của ngành công nghiệp âm nhạc. Và qua những gì họ thể hiện, ê-kíp thay vì chỉ trích thì dường như thích hệ thống bóc lột này hơn bất kỳ ai khác.

“Phim gồm 6 tập và đến nay mới phát sóng được 1 tập. Do đó, để có kết luận chính xác, khán giả cần theo dõi những diễn biến tiếp theo. Tuy nhiên, không biết có bao nhiêu khán giả có thể kiên nhẫn thưởng thức loạt phim này, khi sự khác biệt văn hóa và tình trạng miêu tả sai lệch về phụ nữ vẫn tiếp tục”, tờ Etoday của Hàn Quốc nhận định.

Khi nữ thần tượng không thể kiểm soát bản thân

Ngày 7/6, tờ Ten Asia có bài viết liệt kê tranh cãi của hàng loạt thần tượng nữ ở Kpop, gần nhất là Jennie với The Idol và trước đó có HyunA, Mi Joo, Hwasa. Họ đều xuất thân ca sĩ thần tượng và đã hoặc đang gây tranh cãi. Tình huống của Jennie khá khác khi màn vũ đạo của cô là trong phim và nữ ca sĩ chỉ đang hóa thân vào nhân vật, làm theo những gì biên kịch, đạo diễn yêu cầu.

Tuy nhiên, theo Ten Asia phân tích, việc nữ ca sĩ có vũ đạo gợi dục đã vượt quá mức có thể chấp nhận được và từ đó dấy lên cuộc tranh cãi.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định sự gợi cảm, quyến rũ là một yếu tố không thể thiếu khi xu hướng trong ngành công nghiệp âm nhạc ngày càng thay đổi, thoải mái hơn. Tuy nhiên, khi thần tượng nữ vượt quá giới hạn cho phép, dư luận khó lòng chấp nhận.

Người khởi xướng tranh cãi tục tĩu chính là HyunA. HyunA nổi tiếng với những bộ trang phục tôn lên vóc dáng cũng như vũ đạo lắc hông cuồng nhiệt. Ngay cả trong các MV, đạo cụ cô sử dụng cũng được nhận định nhạy cảm. Phần lời trong các ca khúc của HyunA cũng dấy lên tranh cãi. Khán giả nhiều lần bày tỏ sự tức giận khi HyunA quá hở hang, biểu diễn phản cảm, kể cả ở lễ hội dành cho sinh viên.

Trong khi đó, Lee Mi Joo cũng được đánh giá không thể kiểm soát bản thân khi tham gia các chương trình giải trí. Trong một chương trình giải trí phát sóng năm ngoái, Lee Mi Joo đề cập với MC Yoo Jae Suk rằng cô và Jessie đang có kinh nguyệt. Đáp lại, Yoo Jae Suk nói: "Đừng nói như vậy. Thật tốt khi coi tôi như một người anh em, nhưng xin hãy kiềm chế". Tuy nhiên, Lee Mi Joo tiếp tục: "Tôi từng hỏi Jae Seok rằng anh ấy có kinh nguyệt tháng không?".

Đầu năm 2020, Lee Mi Joo vướng vào tranh cãi quấy rối tình dục. Trong quá trình trò chuyện với một nam sinh viên đại học, Mi Joo liên tục nhìn vào phần thân dưới của người này và đưa ra những câu hỏi được nhận xét vô duyên, tò mò quá mức. Tranh cãi kéo dài khiến Mi Joo phải lên tiếng xin lỗi và mất một thời gian mới lấy lại thiện cảm của công chúng.

HyunA, Mi Joo, Hwasa (lần lượt từ trái qua) từng gây tranh cãi vì những hành động, lời nói phản cảm. Ảnh: Vogue, Fansite.

Em út của Mamamoo là Hwasa gây tranh cãi vào tháng trước khi cô thực hiện hành động phản cảm tại lễ hội âm nhạc của Đại học Sungkyunkwan. Trong phần trình diễn Don't Give Me, Hwasa dùng lưỡi liếm ngón tay rồi đặt tay lên một bộ phận cơ thể. Cư dân mạng chứng kiến ​​cảnh này cho biết họ cảm thấy bị xúc phạm trước màn trình diễn của nữ ca sĩ.

“Người đạt đến đỉnh cao tranh cãi là Jennie của BlackPink. Bộ phim đầu tiên của cô là The Idol đã gây sốc cho công chúng. Jennie xuất hiện với crop top, quần ngắn ôm sát. Cô khiêu vũ với một số vũ công nam và có hành động gợi dục”, tờ Ten Asia viết.

The Hollywood Reporter chỉ trích gay gắt: "Bộ phim là một bước thụt lùi. Câu chuyện trong phim không thể tiến triển nếu không để lộ mông".

Ten Asia nhận định: “Đúng là xu hướng phát sóng gần đây đã thay đổi rất nhiều, nhưng những lời nói và hành động 19+ của các nữ thần tượng vẫn khiến khán giả không thoải mái. Những ngôi sao đó có thể cảm thấy bất công khi bị chỉ trích và cho rằng họ chỉ đang trình diễn. Tuy nhiên, nên nhớ họ đã trở thành những đối tượng luôn được chú ý, đánh giá”.

Theo Ten Asia, sẽ khó tồn tại nếu các thần tượng nữ liên tục vượt quá giới hạn.