Jennie mơ hồ trong tập cuối của ‘The Idol’

“The Idol” chính thức khép lại chỉ sau năm tập phim. Nét diễn xuất ngây ngô của Jennie (BlackPink) là điểm trừ không thể bỏ qua.

Chỉ sau một tháng lên sóng, loạt phim The Idol dừng lại sớm hơn dự kiến bởi nội dung gây tranh cãi cùng sự suy giảm về tỷ suất người xem. Nội dung lố bịch, tục tĩu là điều duy nhất đọng lại trong tâm trí khán giả sau khi loạt phim kết thúc. The Idol đã thất bại khi cố chấp lột tả góc khuất về ngành công nghiệp âm nhạc.

Những mâu thuẫn từ tập 4 giúp Jocelyn (Lily-Rose Depp) trở lại mạnh mẽ trong tập cuối mang tên Jocelyn Forever. Loạt phim đã có sự tiết chế cảnh nóng để tập trung vào mâu thuẫn giữa các nhân vật. Tuy nhiên, đạo diễn Sam Levinson khiến người xem rối trí với một cái kết mơ hồ.

Sự tiết chế muộn màng

Hơn nửa thời lượng Jocelyn Forever xoanh quanh việc bàn bạc về tour diễn của ngôi sao trẻ. Lần lượt từng thành viên trong nhóm nghệ sĩ sở hữu bởi Tedros (The Weeknd) thể hiện tài năng trước sự ngỡ ngàng từ những người có mặt. Trong căn phòng, ê-kíp của Jocelyn nhanh chóng bị thuyết phục bởi giọng ca cùng phong cách phong cách gợi cảm, phóng khoáng.

Tuy nhiên, những diễn biến kịch tính về mối quan hệ rạn nứt giữa Jocelyn và Tedros mới là điểm nhấn trong tập phim.

Jocelyn phẫn nộ khi phát hiện bản thân là mục tiêu trong kế hoạch thâu tóm của Tedros. Chưa dừng lại ở đó, cô bạn thân Dyanne (Jennie) khiến Jocelyn thất vọng khi tiếp cận cô chỉ để hưởng lợi. Trước hiện thực nghiệt ngã, Jocelyn không ngần ngại khẩu chiến qua lại với Tedros. Nữ ca sĩ thể hiện sự dứt khoát khi yêu cầu Tedros rời đi nếu anh không làm việc được với cô. Kể từ khoảnh khắc đó, Jocelyn tự mình quán xuyến công việc mà không chịu sự rằng buộc bởi nhà sản xuất có mái tóc đuôi chuột.

Trong tình cảnh bất lợi, Nikki - thành viên trong ê-kíp của Jocelyn - kích động Tedros bằng cách khen ngợi và an ủi anh. Người này cho rằng Tedros có công trong việc tìm kiếm và đào tạo nhóm nghệ sĩ trẻ mà không phải là Jocelyn. Sau đó, Tedros khiêu khích Jocelyn khi nhắc tới bạn trai cũ của cô đầy châm biếm cùng việc để Xander trình diễn. Giọt nước tràn ly khiến Jocelyn tranh cãi gay gắt với Tedros. Để khép lại mối quan hệ độc hại, Jocelyn yêu cầu Chaim, thành viên trong ê-kíp xóa bỏ sự hiện diện của Tedros khỏi cuộc sống của cô.

Tập 5 The Idol chứng kiến sự tan vỡ trong mối quan hệ giữa Jocelyn và Tedros.

Trước lời đề nghị trị giá 500.000 USD , Tedros thẳng thắn từ chối và cho rằng Jocelyn giá trị hơn số tiền mà họ đưa ra. Hành động của Tedros buộc Chaim phải dùng đến phương án dự phòng bí hiểm. Theo đó, tình tiết này gây khó hiểu với phân cảnh Chaim tới gặp nhà báo Talia của Vanity Fair.

Sáu tuần sau, Jocelyn có khoảnh khắc gặp lại Tedros trong hậu trường. Loạt phim The Idol khép lại khiến người xem ngỡ ngàng khi Jocelyn hàn gắn tình cảm với Tedros.

Jennie gây thất vọng với nét diễn xuất thiếu cảm xúc dành cho nhân vật.

Việc phải dừng phát sóng sớm hơn dự kiến đã ảnh hưởng ít nhiều tới hồi kết của The Idol, song tập phim vẫn còn những điểm trừ đáng chê trách. Khoảnh khắc ngắn ngủi của Jennie là một sự lồng ghép vô nghĩa khi không có bất kỳ sự liên kết tới nội dung của Jocelyn Forever.

Trong phim, Dyanne có buổi trò chuyện cùng Nikki về kế hoạch tương lai. Cô bất ngờ khi bị Nikki khước từ và mượn lý do trục trặc về vấn đề pháp lý để ngừng hợp tác. Tuy nhiên, Jennie chỉ cho thấy nét biểu cảm gượng ép khiến người xem không nắm bắt được cảm xúc nhân vật.

Tới tập năm, The Idol đã biết chừng mực khi hạn chế cài cắm những phân cảnh khiêu dâm, tục tĩu. Song điều đó không mang lại hiệu quả bởi tình tiết và mâu thuẫn giữa các nhân vật không được đẩy lên cao trào. Một điểm trừ xuyên suốt loạt phim là việc đạo diễn Sam Levinson thiếu sự sáng tạo trong quá trình triển khai kịch bản.

Dấu chấm hết cho thảm họa “The Idol”

Việc The Idol kết thúc cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều quan tâm. Cây bút Alison Hermann của Variety thẳng thắn nhận định: "Phần lớn các cuộc tranh luận xung quanh The Idol tập trung vào yếu tố tình dục, chủ đề thu hút sự chú ý nhất trong loạt phim. Bộ phim đã tiếp cận khán giả theo cách hào nhoáng bằng việc khắc họa cảnh khỏa thân. Song, điều đó đã không thể làm nổi bật vấn đề mấu chốt của The Idol là nhạc pop và ngôi sao nhạc pop.

"The Idol là một bộ phim có mối liên hệ mật thiết với cộng đồng người hâm mộ, song loạt phim đã thất bại trong việc truyền cảm hứng cho một vài cá nhân thuộc nhóm này", Hermann nhấn mạnh.

The Idol đánh mất phương hướng ngay từ quá trình xây dựng kịch bản và xác định thông điệp truyền tải. Đạo diễn Sam Levinson và The Weeknd chỉ có thể thành công về mặt khiêu khích, gây khó chịu cho khán giả. Xét về góc độ chuyên môn, bộ phim không làm nổi bật cám dỗ, sự độc hại và thị phi trong ngành âm nhạc. Ngay khi tập đầu tiên phát sóng, bộ phim bị coi là "rác phẩm" khi tràn ngập hình ảnh tục tĩu cùng phần vũ đạo phản cảm của Jennie.

Theo Variety, The Idol thú vị khi sử dụng tư tưởng của Tedros như một luồng gió mới nhằm khắc họa bối cảnh nhạc pop đang thiếu kết nối. Trái ngược so với kỳ vọng, việc cố gắng truyền tải thông điệp khiến loạt phim trở nên giả tạo và lạc lõng.

The Idol thất bại trong việc khắc họa góc khuất về ngành công nghiệp âm nhạc.

Trong The Idol, Jennie đóng vai trò là diễn viên, đồng thời cô còn là một ngôi sao nhạc pop, một nghệ sĩ có sức ảnh trên toàn cầu. Đối với Jennie, việc tham gia The Idol là một cú vấp cần nhìn nhận bởi hệ quả để lại có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sự nghiệp âm nhạc của cô.

Ngày 15/6, Page Six tiết lộ The Idol sẽ không sản xuất mùa tiếp theo. Chỉ một ngày sau, phía đại diện của HBO lên tiếng phủ nhận thông tin: "Có thông tin sai lệch về quyết định dành cho mùa 2 của The Idol. Chúng tôi chưa quyết định điều gì cả và vẫn mong được chia sẻ tập tiếp theo với các bạn vào cuối tuần này".

Trên thực tế, HBO khó để bật đèn xanh cho mùa 2 của The Idol khi loạt phim không có lấy một dấu hiệu tích cực. Khán giả phản đối gay gắt về nội dung cùng tỷ suất người xem suy giảm đều qua từng tập phim là đủ để đặt dấu chấm hết cho The Idol.