Jennie mất điểm

Khi vũ đạo của Jennie trong "The Idol" bị chỉ trích gợi dục, nhiều khán giả thắc mắc lý do cô tham gia dự án. Họ cho rằng đây là sản phẩm đáng quên trong sự nghiệp nữ ca sĩ.

“The Idol được phát hành ngày hôm nay. Jennie xuất hiện gây náo động” là tiêu đề bài viết của tờ Insight ngày 5/6. Jennie chắc hẳn đang là một trong những từ khóa nóng nhất ngành giải trí Hàn Quốc lẫn cộng đồng mạng quốc tế. Như Insight viết, cộng đồng fan của nữ ca sĩ đang náo động trước những cảnh quay của Jennie trong phim The Idol. Nhiều người chỉ trích các cảnh quay quá gợi dục và khiến họ bàng hoàng về một Jennie vốn nổi tiếng với hình ảnh quyến rũ nhưng vẫn tinh tế, sang trọng.

"Bộ phim tục tĩu theo cách tồi tệ nhất"

The Idol là tác phẩm khắc họa mối quan hệ phức tạp giữa các ngôi sao thần tượng nhạc pop và ngành công nghiệp giải trí. Ngôi sao nhạc pop The Weekend phụ trách sản xuất. Với sự tham gia của Lily-Rose Depp, con gái tài tử Johnny Depp, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Troye Sivan, Jennie Kim, phim thu hút sự chú ý ngay cả trước khi phát hành.

Jennie xuất hiện trong vai Diane, vũ công phụ họa và bạn thân của Jocelyn. Tập đầu tiên có 5 phút ghi lại cảnh Jennie khiêu vũ với các vũ công nam hoặc đối mặt với Lily-Rose Depp trong phòng tắm hơi.

Jennie gây sốc với vũ đạo táo bạo trong The Idol.

Trước đó, The Idol được chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 76. Vào thời điểm đó, các nhà phê bình và phóng viên sau khi xem tác phẩm đã đưa ra rất nhiều lời chỉ trích. Họ phê phán phim vì ngập cảnh giật gân, cách miêu tả phụ nữ lệch lạc và tưởng tượng tình dục do nam giới thống trị.

Theo tờ Etoday, phản ứng của khán giả sau khi phim phát hành vào 5/6 cũng không khác biệt. Phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã trích đăng bình luận của chuyên trang review Butwhytho về The Idol.

Theo đó, Butwhytho viết: “The Idol tục tĩu theo những cách tồi tệ nhất. Tình dục, khỏa thân, ma túy là cách các nhà biên kịch, đạo diễn sử dụng và nó không cần thiết”.

Về phần Jennie, Butwhytho cũng chỉ ra cô bị lạm dụng hình ảnh. Trong loạt phim thể hiện những mặt tối của việc trở thành thần tượng, sự xuất hiện của Jennie đáng lẽ phải rất ấn tượng bởi hơn bất cứ ai, nữ ca sĩ đã tự mình trải qua, đối mặt với những khó khăn của giới idol. Tuy nhiên, theo chuyên trang review, điểm chính của Jennie trong tập phim chỉ là màn nhảy múa với vũ công nam. Butwhytho nhận định những cảnh quay này không liên quan đến nội dung của tập 1.

The Idol bị chỉ trích thậm tệ về nội dung. Ảnh: HBO.

Trong tập đầu tiên phát sóng 5/6, một số tình tiết 19+ đã xuất hiện, chẳng hạn cảnh Jocelyn (Lily-Rose Depp thể hiện) có quan hệ tình cảm với Tedros (The Weeknd). Fan của Jennie có phản ứng hơi sốc trước cảnh quay táo bạo hơn so với dự kiến, tờ Insight viết.

Trong khi đó, tờ Asia Time cho biết vũ đạo của Jennie gây tranh cãi. “Vũ đạo quá táo bạo làm gợi nhớ đến cảnh quan hệ tình dục”, Asia Time viết.

Tờ này trích đăng bình luận của khán giả Hàn Quốc trên diễn đàn Pann: "Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại chọn xuất hiện trong một bộ phim như thế", "Tôi chẳng thể coi đây là một tác phẩm. Đó là phim khiêu dâm với nội dung bạn phải bán thân để trở thành ngôi sao", "Các fan của BlackPink nhìn nhận điều này như thế nào vậy?".

Bước lùi của Jennie?

Trước đó, Rolling Stone nhận định việc ê-kíp The Idol mời được Jennie tham gia là một thành công lớn. Quả thực, nhờ có ngôi sao toàn cầu Jennie, The Idol đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Sức nóng của phim lấn át hàng loạt dự án khác ngay khi khởi quay.

Jennie Kim là thành viên của BlackPink - một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới. BlackPink đã phá vỡ nhiều kỷ lục thế giới, giành được nhiều giải thưởng.

Ở tuổi 27, Jennie Kim dường như có mọi thứ, từ ngoại hình xinh đẹp, mức độ nổi tiếng toàn cầu và sự giàu có mà nhiều người ao ước. Cô cũng có mối tình với ngôi sao nam nổi tiếng không kém là V - thành viên nhóm BTS. Hai người chưa xác nhận mối quan hệ nhưng nhiều lần lộ hình hẹn hò khiến công chúng đã mặc định họ là một đôi. Bởi thế, Jennie có lẽ là hình mẫu lý tưởng cho hàng triệu cô gái trẻ trên toàn thế giới.

Jennie liên tục xuất hiện trên trang bìa hàng loạt tạp chí với khả năng dẫn đầu xu hướng thời trang. Ảnh: Vogue.

Đặc biệt, Jennie có khả năng tạo xu hướng nhờ phong cách thời trang đa dạng, độc đáo. Nữ ca sĩ làm đại sứ cho nhiều thương hiệu quốc tế, điển hình Chanel từ năm 2017. Theo Ajunews, Jennie đã tạo ra giá trị truyền thông là 1,9 triệu USD (tương đương 2,5 tỷ won) tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 76.

Với địa vị của Jennie, khán giả kỳ vọng cô có vai diễn ấn tượng và tỏa sáng trong The Idol. Tuy nhiên, tới hiện tại, đáp lại sự mong đợi của khán giả chỉ là những hoang mang, tranh cãi và khó hiểu. Như thể, ngôi sao toàn cầu bất bại trong mọi lĩnh vực nay đã một lần “mất điểm”.

Đương nhiên, việc Jennie thực hiện những vũ đạo được cho là quá gợi dục trong The Idol không phải lỗi của cô. Và như Rolling Stone chỉ ra trước đó, The Idol gặp nhiều rắc rối trong quá trình sản xuất và đi lệch hướng về nội dung so với ý tưởng ban đầu.

Theo Rolling Stone, khi đạo diễn Amy Seimetz đột ngột rời đi dù ông đã thực hiện được khoảng 80% bộ phim, Levinson thay thế và loại bỏ hoàn toàn thông điệp ban đầu của The Idol để tạo ra câu chuyện méo mó mới. Do đó, những cảnh quay của Jennie có thể chính cô cũng không hay biết khi đọc kịch bản ban đầu.

Tuy nhiên, với tư cách bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp, The Idol được đánh giá là cột mốc đáng quên của Jennie. Đáng lẽ, ở vị thế của Jennie, cô có thể có màn ra mắt chất lượng hơn chứ không phải chỉ là những cảnh vũ đạo đầy tranh cãi.

Lúc này phản ứng của người hâm mộ là tiếc nuối khi Jennie chào sân diễn xuất lại bằng một bộ phim bị chỉ trích thậm tệ. Và đáng nói, Jennie chỉ đảm nhận vai phụ mà như Rolling Stone nhận định là “có rất ít thời lượng lên hình với một câu chuyện vụn vặt” hay “công việc của cô ấy là ngồi đó và trông thật xinh đẹp”. Cộng thêm phản ứng tiêu cực từ những động tác vũ đạo gợi dục, người hâm mộ cho rằng vai diễn trong The Idol không xứng tầm với độ nổi tiếng của Jennie.

Thậm chí, trên Pann, một khán giả bình luận: “Với vai diễn và thời lượng lên hình như vậy, họ có thể dùng bất cứ diễn viên nào khác ngoại trừ Jennie”.

Tuy nhiên, cũng có khán giả hy vọng ở những tập tiếp theo của phim, Jennie có cơ hội thể hiện năng lực nhiều hơn bằng diễn xuất, thực lực chứ không đơn thuần chỉ là vũ đạo táo bạo.