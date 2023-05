Jennie dự thảm đỏ Cannes 2023 sau khi lộ clip hẹn hò chấn động

The Weeknd diện suit đen trắng. Bộ đồ giúp nam ca sĩ nhìn trẻ trung, lịch lãm. Trong phim The Idol, The Weeknd vào vai Tedros - một ông chủ hộp đêm có quá khứ tối tăm. Ảnh: Shutterstock.

Julia Fox diện đầm xuyên thấu lên thảm đỏ Cannes 2023. Trước đó, vào tối 21/5 (giờ Pháp), nữ diễn viên gây chú ý khi mặc bra trong suốt dự sự kiện The Art of Elysium "Paradis" 25th Anniversary. Sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Ảnh: Shutterstock.

Ashley Graham tham dự buổi ra mắt phim Club Zero. Cô khoác lên mình mẫu váy xếp nếp màu xanh nhạt. Thiết kế được phối cùng giày cao gót quai mảnh và trang sức bản to. Ảnh: Shutterstock.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.