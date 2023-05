Jennie (BlackPink) và dàn mỹ nhân gợi cảm trên thảm đỏ Met Gala 2023

Sáng 2/5 (theo giờ Việt Nam), Met Gala 2023 diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, Mỹ. Năm nay, chủ đề của sự kiện là Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Jennie (BlackPink) diện trang phục vintage Chanel dự Met Gala 2023. Nữ thần tượng phối đồ một cách an toàn nhưng vẫn đủ ấn tượng. Đây là lần đầu cô góp mặt ở sự kiện đình đám này nên càng được chú ý. Ảnh: rubyjanedits.