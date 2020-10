Jennie (BlackPink) tiếp tục gây tranh cãi về trang phục

Việc Jennie mặc quần có dòng chữ "censored" khiến công chúng tranh luận. Họ cho rằng nữ ca sĩ tỏ thái độ do bị cắt cảnh quay trong MV "Lovesick Girls".

Jennie (BlackPink) tiếp tục gây tranh cãi vì hình ảnh nữ ca sĩ chia sẻ cách đây ít ngày. Trên trang cá nhân, cô đăng ảnh mặc crop top cùng chiếc quần có dòng chữ “censored” (kiểm duyệt). Thành viên nhóm BlackPink đăng kèm bài viết: “Yeah we some, you can't manage”.

Hình ảnh mới trên trang cá nhân của Jennie.

Báo chí và khán giả Hàn Quốc cho rằng Jennie đang ám chỉ việc cô bị xóa cảnh mặc trang phục y tá trong MV Lovesick Girls. Tờ Chosun Ilbo đã đăng bài viết về hình ảnh mới của nữ ca sĩ cùng tiêu đề: “Jennie tức giận với sự kiểm duyệt, dòng chữ trên quần jeans...".

Tờ Seoul viết: “Ngày 10/10, ca sĩ Jennie đăng bức ảnh cô mặc quần có dòng chữ ‘kiểm duyệt’ lên tài khoản mạng xã hội. Với hành động này, cư dân mạng đưa ra nhiều đồn đoán khác nhau. Một số khán giả cho rằng nữ ca sĩ gián tiếp bày tỏ sự khó chịu về việc bị kiểm duyệt trang phục y tá trước đó".

Dưới những bài viết về Jennie, khán giả để lại bình luận trái chiều. “Cô ấy có ý gì khi mặc chiếc quần đó”, “Kể cả cô ấy không cố tình nhắm đến vụ việc vừa qua thì trang phục ấy cũng không đẹp”, “Jennie đang tỏ thái độ bằng trang phục đó phải không vậy. Cô ấy ngày càng nổi loạn”, khán giả bình luận.

Cảnh Jennie mặc trang phục y tá bị xóa khỏi MV.

Trước đó, khi MV Lovesick Girls của BlackPink ra mắt, cảnh Jennie mặc trang phục y tá gây tranh cãi. Công đoàn Sức khỏe và Y tế Hàn Quốc yêu cầu YG có biện pháp xử lý khi góp phần khiến hình ảnh về nữ y tá trong xã hội trở nên méo mó.

YG giải thích hình ảnh trong MV chỉ được dàn dựng với dụng ý nghệ thuật và minh họa cho ca từ. Tuy nhiên, ngày 7/10, công ty tuyên bố xóa cảnh Jennie mặc trang phục y tá gây tranh cãi trong MV Lovesick Girls.