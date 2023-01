Jennie (BlackPink) tiếp tục bị công kích

Jennie một lần nữa trở thành chủ đề gây bàn tán vì thái độ biểu diễn trong đêm nhạc mới diễn ra tại Hong Kong. Khán giả lan truyền video ghi lại cảnh Jennie biểu diễn hời hợt, thiếu nhiệt huyết trong đêm nhạc. Một lần nữa, khán giả tức giận cho rằng nữ ca sĩ nhóm BlackPink lười nhác.

Vấn đề này thậm chí trở thành chủ đề tìm kiếm số một trên mạng xã hội Weibo với gần một tỷ lượt xem. Trong khi đó, đoạn clip ghi lại phần trình diễn của Jennie đạt hơn 13 triệu lượt xem và 1,2 triệu lượt thích. Nhiều khán giả cũng tìm tới trang cá nhân của Jennie để chỉ trích cô.

“Tôi tự hỏi Jennie có đang ‘chèo thuyền trên sân khấu’ trong buổi concert ở Hong Kong không. Cô ấy bị phàn nàn về khả năng vũ đạo ở châu Âu và Thái Lan. Thế nhưng, khi đến buổi diễn ở Hong Kong, các động tác nhảy của cô ấy cũng rất nhàm chán”, một tài khoản bày tỏ.

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ bênh vực Jennie và cho rằng sự việc do anti-fan làm quá. Họ yêu cầu công ty giải trí YG có hành động nghiêm khắc để ngăn chặn anti-fan.

Trước đó, Top Star News đưa tin BlackPink bị khán giả chỉ trích vì thường xuyên mắc lỗi vũ đạo trong chuyến lưu diễn tại các thành phố ở Bắc Mỹ diễn ra cuối năm 2021. Khi biểu diễn, Jennie dường như không thực hiện một số động tác do quên vũ đạo.

Nữ ca sĩ cũng mất thăng bằng và ngả người ra sau trong một lần trình diễn. Khán giả chỉ ra các thành viên BlackPink trình diễn mỗi người một kiểu và thiếu sự đồng đều. Sự việc liên quan đến concert của BlackPink gây tranh cãi suốt thời gian dài trong cộng đồng người hâm mộ Kpop.

