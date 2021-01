Jennie (BlackPink) hóa thân thành cô gái Trung Quốc

Trong phiên bản "Solo" mới nhất, Jennie đã thay đổi cả âm nhạc, vũ đạo và phần rap của ca khúc. Tạo hình đậm màu sắc Trung Quốc của cô nhận được sự tán thưởng của khán giả.

Trưa 31/1, BlackPink đã tổ chức concert trực tuyến đầu tiên trong sự nghiệp với tên gọi The Show. Toàn bộ tiết mục trong The Show đã được ghi hình từ vài ngày trước, sau đó phát lại cho khán giả thông qua các kênh trực tuyến trả phí.

Ngoài các bài hát của nhóm, bốn thành viên BlackPink đã trình diễn các tiết mục solo được remix và thiết kế sân khấu đẹp mắt, cầu kỳ. Lisa hát Say So của Doja Cat, Ji Soo biểu diễn Habits của Tove Lo, Rosé hé lộ ca khúc Gone trong album cá nhân sắp tới. Riêng Jennie tiếp tục biểu diễn ca khúc quen thuộc Solo.

BlackPink tổ chức concert trực tuyến The Show vào trưa 31/1.

Tuy nhiên, khác với các phiên bản Solo đã trình diễn trong tour diễn vòng quanh thế giới trước đây, phiên bản Solo trong The Show đã được chỉnh sửa khá nhiều. Jennie có phần rap dài hơn 40 giây, âm nhạc cũng được chỉnh sửa mang âm hưởng nhạc Trung Quốc.

Rapper 25 tuổi còn gây chú ý với kiểu tóc búi hai bên, fan gọi vui là mái tóc của Natra. Một số fan gọi Jennie trong tạo hình mới là "cô gái Trung Quốc" và dành nhiều lời khen cho nhan sắc thu hút của cô.

Cuối bài hát, Jennie có phần dance break trên nền nhạc remix. Người hâm mộ phần dance break mới nữ tính, gợi cảm hơn phiên bản cũ. Tiết mục của cô được cho là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của concert trực tuyến The Show.

Trên mạng xã hội Twitter, người hâm mộ tỏ ra hài lòng với phiên bản mới của Solo khi Jennie được phô diễn khả năng rap. Thậm chí, nhiều người cho rằng phần rap 40 giây trên là đoạn rap dài nhất trong 5 năm sự nghiệp của người đẹp Hàn Quốc. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper nhưng trong các ca khúc gần đây của BlackPink, Jennie không rap mà chỉ hát.

Solo là ca khúc cá nhân của Jennie, được phát hành vào tháng 11/2018. Tới nay, MV của ca khúc đã vượt mốc 600 triệu lượt xem - con số "khủng" khó ca sĩ solo nào ở Kpop vượt qua.