Jennie (BlackPink) gợi cảm khi đóng phim

Jennie đang từng bước xâm nhập vào Hollywood thông qua bộ phim của The Weeknd mang tên "The Idol".

Đoạn teaser mới nhất cho bộ phim đầu tay của The Weeknd - The Idol vừa được ra mắt vào ngày 22/8, theo Billboard. Trong đoạn teaser mới, nữ ca sĩ nổi tiếng Jennie của BlackPink xuất hiện với hình ảnh gợi cảm và quyến rũ: chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm với nụ cười ma mị khi ở trong phòng tắm hơi cùng Lily-Rose Depp.

Jennie lộ bờ vai gợi cảm và nụ cười ma mị trong đoạn teaser mới. Ảnh: HBO.

The Idol gồm 6 tập phim, lấy bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay. Phim xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa một nữ ca sĩ nhạc Pop đang lên (Lily-Rose Depp) và thủ lĩnh một giáo phái (The Weeknd).

Lily-Rose Depp (trái) và The Weeknd (phải) trong The Idol. Ảnh: HBO.

Theo Billboard, có vẻ như Jennie sẽ vào vai phản diện, có nhiệm vụ chiêu mộ nữ chính vào một giáo phái bí ẩn. Khi nhận được câu hỏi từ nữ chính trong phòng tắm: “What was the name of that club?” (Tạm dịch: Câu lạc bộ đó tên gì nhỉ?), Jennie chỉ nở nụ cười bí ẩn, sau đó cả hai đã trải qua một đêm cuồng nhiệt ở một quán bar đông đúc. Cũng trong đoạn teaser trên, nghệ danh diễn viên chính thức của giọng ca SOLO đã được tiết lộ, đó chính là Jennie Ruby Jane.

Sau đoạn trailer đầu tiên được ra mắt vào cuối tháng 7, Jennie cũng đã có những chia sẻ về vai diễn của mình với hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap: “Tôi đã đọc kịch bản và thấy thật hấp dẫn. Do đó tôi muốn trở thành một phần của bộ phim. Tôi thực sự phấn khích với vai trò mới này vậy nên mong rằng khán giả sẽ đón nhận và yêu thích nó”.

Jennie nhận được sự đón nhận nhiệt tình của người hâm mộ. Ảnh: allkpop.

Sau khi đoạn teaser được đăng tải, người hâm mộ Kpop tỏ ra cực kỳ phấn khích. Trước đây Jennie đã xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Netflix - Blackpink: The Movie nhưng một số người cho rằng The Idol mới là màn ra mắt diễn xuất hợp pháp của Jennie.

Ngoài sự góp mặt của The Weeknd trong vai nam chính và con gái của Johnny Depp - Lily-Rose Depp là nữ chính, phim còn hội tụ những cái tên nổi tiếng khác như Troye Sivan, Steve Zissis, Juliebeth Gonzalez, Melanie Liburd... Phim được chấp bút bởi The Weeknd và Sam Levinson (đạo diễn của series Euphoria).

Phim có nhiều cảnh quay tiệc tùng, gợi cảm, sử dụng chất cấm và vi phạm pháp luật. Do vậy, bộ phim được cho là không phù hợp người dưới 18 tuổi.