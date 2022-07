Jennie (BlackPink) đóng phim Hollywood

Jennie (BlackPink) tham gia bộ phim "The Idol". Dự án còn có sự góp mặt của ca sĩ The Weeknd, Troye Sivan và diễn viên Lily-Rose Depp.

Ngày 18/7, Naver đưa tin teaser đầu tiên của phim điện ảnh The Idol được nam ca sĩ The Weeknd trình chiếu trong buổi concert của anh. Dự án này do The Weeknd sản xuất và đóng vai nam chính.

Dàn sao tham gia có The Weeknd, nam ca sĩ Troye Sivan và nữ diễn viên diễn viên Lily-Rose Depp. Đặc biệt, sự xuất hiện của Jennie (BlackPink) với vai trò nữ phụ gây chú ý. Trước đó, Jennie không chia sẻ gì về việc tiến sang mảng diễn xuất. Cô trở thành thần tượng Kpop đóng phim tại Hollywood.

The Idol có nội dung về cuộc tình lãng mạn nhưng đầy bất trắc của nữ ca sĩ nhạc Pop đang lên (Lily-Rose Depp) và thủ lĩnh một giáo phái bí ẩn do The Weeknd thủ vai. Phim do Sam Levinson, người làm nên thành công của loạt phim Euphoria chỉ đạo.

Jennie lần đầu thử sức với vai trò diễn viên.

Jennie sinh năm 1996, là thành viên nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc BlackPink. Cô được tờ SCMP gọi là "sinh ra đã ngậm thìa bạc".

Mẹ cô được cho là cổ đông và bên liên quan lớn trong CJ E&M, một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc với tư cách là công ty mẹ của Mnet và tvN. Tuy nhiên, Jennie đã kiếm được tài sản riêng từ năm 14 tuổi.

Bên cạnh các hoạt động của nhóm, Jennie trở thành thành viên đầu tiên tách ra solo vào năm 2018. Đĩa đơn ăn khách đã vượt mốc 300 triệu lượt nghe trên nền tảng âm nhạc lớn của thế giới vào tháng 7/2021 và 800 triệu lượt xem vào tháng 3.

Cô đã làm nên lịch sử với tư cách là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đạt được các cột mốc tương ứng. Jennie đang là ngôi sao Kpop nổi tiếng bậc nhất hiện nay.