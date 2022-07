Jeju không chỉ có thiên nhiên

Không chỉ nổi tiếng với thiên nhiên hoang sơ, lãng mạn, sau mùa dịch, Jeju (Hàn Quốc) còn sở hữu danh sách điểm đến mới toanh, khu vui chơi giải trí phù hợp nhiều lứa tuổi.

Trước kia, Jeju chỉ được biết đến với ba thứ nổi tiếng: Đá núi lửa, gió và những ngôi làng toàn phụ nữ. Vào năm 2007, hòn đảo được UNESCO ghi tên vào danh sách đề cử kỳ quan thiên nhiên thế giới. Đến năm 2011, nơi này chính thức trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Với ưu thế khí hậu ôn hòa cùng cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng, Jeju là điểm đến lý tưởng cho các cặp tình nhân, vợ chồng mới cưới và cũng được ưa thích bởi du khách nước ngoài.

Tôi đến Jeju vào những ngày đầu hè, thời tiết nơi đây khá dễ chịu, bầu trời trong xanh phù hợp tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, hơn cả tưởng tượng ban đầu, Jeju trong tôi còn là hàng loạt trải nghiệm mới mẻ tại bảo tàng, khu vui chơi giải trí hiện đại hàng đầu.

Arte Museum

Giá vé: 17.000 KRW/người (khoảng 310.000 đồng)

Nếu du khách là người không thích bảo tàng, Jeju có thể khiến bạn thay đổi. Trong số các không gian bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, Arte Museum, nằm ở phía tây đảo, là điểm đến thu hút bậc nhất.

Bảo tàng sở hữu diện tích rộng lớn khoảng 4.600 m2 chia làm 10 không gian với ý tưởng độc đáo khác nhau. Mỗi khu vực sử dụng màn chiếu và gương để tạo trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Ở mỗi gian phòng, bạn có thể chứng kiến hình ảnh chuyển động được chiếu trên tường, trần nhà và sàn nhà. Những tấm gương sắp xếp theo bố cục hợp lý cùng hệ thống âm thanh hòa phối kỹ lưỡng giúp tạo ra thế giới nghệ thuật đầy sống động.

Bạn sẽ bắt đầu hành trình tại phòng “Flower”. Nơi đây truyền tải sức sống từ những cánh hoa rơi lãng mạn cho du khách cảm giác nhẹ nhàng.

“Waterfall”, “Beach”, “Star”, “Whale” hay “Night Safari”... đều sử dụng ánh sáng, âm thanh, mùi hương và gương để mang lại trải nghiệm đa giác quan.

Trong tất cả các phần, “Garden” là không gian lớn nhất. Phần này là một triển lãm rộng lớn với chiều cao 10 m. Hình ảnh ở đây liên tục thay đổi, khi là tác phẩm quý giá nhất trong lịch sử nghệ thuật phương Tây thời Phục hưng, trường phái Tượng trưng. Có lúc, du khách đắm chìm trong khu vườn của Jeju, lắng nghe âm thanh của gió khi đi bộ trên con đường rừng xanh mát, có khi lại là những cơn sóng vỗ về trên mặt biển.

Các bức tường cao trưng bày tác phẩm cổ điển với quy mô lớn hơn bản gốc và không ngừng chuyển động, mang đến cho du khách góc nhìn khác, mới mẻ và ấn tượng hơn.

Hãy nán lại một lúc, bạn có thể chiêm ngưỡng bức họa The Creation of Adam của Michelangelo, Sunflowers của Van Gogh hoặc Judith and the Head of Holofernes của Gustav Klimt.

Ở đây, du khách dường như được hòa mình vào các màn trình diễn ánh sáng. Lúc thì lạc giữa khung cảnh thác nước kỳ vĩ, bãi biển đầy sao và cực quang, lúc lại đứng giữa vô số đèn lồng thơ mộng.

Tại không gian “Beach”, một đoạn phim về cảnh biển ban đêm được chiếu lên tường, sống động đến mức tôi có cảm giác như những con sóng thật đang vỗ vào phòng. Hình ảnh cũng được chiếu thẳng xuống sàn như làn nước đang chảy quanh chân. Gương được bố trí khéo léo ở hai đầu căn phòng khiến đường bờ biển trải dài vô tận.

Âm nhạc góp phần hoàn thiện cho ảo ảnh bằng những âm thanh của sóng biển hòa cùng khung cảnh.

Phòng “Night Safari” lại là điểm nhấn khác nhờ có thêm yếu tố tương tác. Du khách cũng có thể dành thời gian tô màu cho các loài động vật safari khác nhau và chiếu chúng lên bức tường. Sau đó, bạn ghé thưởng thức đồ uống tại “Tea Bar” trên đường đi ra ngoài.

Cửa hàng quà tặng bên ngoài lối ra là nơi trưng bày, phục vụ đồ lưu niệm mang đậm phong cách Jeju.

9.81 Park

Giá vé: 29.500-49.500 KRW/người (Khoảng 525.000-880.000 đồng)

Từ bảo tàng Arte đến Công viên 9.81 mất chưa đến 10 phút, nơi bạn được trải nghiệm đua xe cảm giác mạnh với tốc độ cao.

Sau khi mua vé vào cổng, du khách cần tải ứng dụng của 9.81 Park xuống điện thoại. Cũng trong ứng dụng này, bạn có thể tìm thấy số liệu thống kê chi tiết về tốc độ, thành tích các cuộc “chạm trán” vui chơi cùng nhóm bạn. Điều tôi ấn tượng nhất phải kể đến những thước phim sống động quay lại bản thân khi đang tập trung trên lái xe không khác gì một tay đua chuyên nghiệp.

Trước khi bắt đầu các trò chơi, du khách sẽ được nhân viên hướng dẫn vị trí, cách thức hoạt động. Bạn có thể yêu cầu nhân viên sử dụng tiếng Anh trong quá trình hướng dẫn.

Nếu thích lái xe hoặc thích chạy nhanh xung quanh đường đua với gia đình, điểm đến này là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

Ở đây có ba loại xe và đường đua gồm xe go-kart dành cho một người với tốc độ tối đa là 40 km/h (độ tuổi tối thiểu là 14 và chiều cao 1,5 m), xe hai chỗ ngồi (độ tuổi tối thiểu là 3 và chiều cao trên 1 m) và lựa chọn chuyên nghiệp với tốc độ lên đến 60 km/h.

Không giống như những chiếc xe go-kart thông thường, xe ở 9.81 Park không động cơ, chỉ có một bàn đạp phanh để điều khiển tốc độ.

Ngoài go-kart, 9.81 Park còn có loạt các trò chơi trong nhà như trò chơi bắn súng laser, trò chơi arcade và ôtô vượt chướng ngại vật...

Các trò chơi arcade chủ yếu bao gồm hoạt động thể thao như bóng đá, bắn súng, bóng rổ... là nơi bạn có thể thi thố cùng nhóm đi cùng.