JBL Party OTG - chiếc loa di động sinh ra cho những cuộc chơi

Trong 10 chuyến đi chơi dã ngoại gần nhất, chiếc loa công suất 20 W luôn là thứ tôi chuẩn bị đầu tiên trong hành trang. Với tôi, trong những buổi đi chơi cùng bạn bè, âm nhạc là thứ không thể thiếu. Tuy vậy, tôi nhận ra công suất 20 W là chưa đủ cho một nhóm bạn trên 3 người khi đi dã ngoại. Trong không gian phòng ngủ, phòng khách thì nó có thể đáp ứng tốt nhu cầu của tôi, nhưng với nhu cầu dã ngoại thì không.

Vì vậy, tôi quyết định chọn một mẫu loa có công suất lớn hơn. Lúc này, tôi có 3 yếu tố để đắn đo là: Công suất, khối lượng và thời lượng pin. Nếu công suất quá cao, thời lượng pin sẽ không đủ, hoặc nếu đủ thời lượng vài giờ thì khối lượng của nó sẽ rất lớn, không tiện cho việc di chuyển.

Mẫu Party On The Go của JBL là lựa chọn cân bằng nhất tôi tìm được. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có thêm nhiều tính năng khác phục vụ đúng với tên sản phẩm: “Lễ hội” và “di chuyển”.

Ba thông số tôi quan tâm nhất khi mua loa di động là công suất, khối lượng và thời lượng pin trên JBL Party On The Go lần lượt là 100 W, 10 kg và 6 giờ.

Với công suất 100 W, model này đáp ứng tốt nhu cầu dã ngoại trong không gian mở trên 100 m2. Bất cứ lúc nào tôi muốn tăng âm lượng để buổi tiệc sôi động hơn, JBL Party On The Go đều đáp ứng tốt.

Điều khiến tôi đắn đo nhất khi sử dụng các mẫu loa công suất cao là việc âm thanh bị méo, rè, đục. Là một người khá khó tính về chất lượng âm thanh, tôi đòi hỏi mọi bản nhạc đều phải được phát ở chất lượng tốt.

Với mẫu loa di động của JBL, nỗi lo về chất lượng âm thanh của tôi được giải quyết dễ dàng. JBL Party OTG trang bị một loa trầm 133 mm và hai tweeter 44 mm. Tần số đáp ứng của loa là 50 Hz - 20 KHz. Chất âm trong trẻo luôn là thế mạnh của các sản phẩm của JBL. Từ những sản phẩm phổ thông như Flip đến Extreme và giờ đây là Party OTG, JBL vẫn giữ được chất ấm đó.

Các bài hát phát qua loa được thể hiện rõ nét, âm treble được nhấn vừa đủ, không quá chói tai. Trong khi đó, âm thanh dải trung được xem là thế mạnh của JBL bởi nó được trau chuốt mượt mà không quá đanh không quá mềm mại.

Ở dải âm trầm, JBL lựa chọn cách thể hiện trung thực. Điều này có nghĩa âm bass được phát từ loa JBL Party OTG không được tăng thêm quá mạnh. Điều này có thể khiến fan của dòng nhạc EDM cảm thấy không được đáp ứng.

Tuy vậy, trên bảng điều khiển của model có nút Bass Boost. Khi chọn chế độ này, âm trầm của các bài nhạc sẽ được tăng thêm công suất. Khả năng phản hồi của loa trầm này khá chắc chắn, tọa đủ lực nhưng không khiến âm thanh quá ù. Tóm lại, với công suất 100 W, JBL Party OTG đáp ứng nhu cầu nghe nhạc của tôi rất tốt. Tuy vậy, nếu loa thay nút Bass Boost bằng ba nút chỉnh âm Bass-Treble-Mid, tôi nghĩ sẽ tốt hơn.

Sau chất âm, thiết kế là yếu tố không kém phần quan trọng. Tôi rất thích thiết kế dạng thanh ngang của JBL Party OTG. Nó giúp tôi nổi bật hơn khi ghé thăm khu cắm trại đông người, nơi những mẫu loa đứng là phổ biến.

Mặt lưới của model này cũng được thiết kế với hình dạng mắt cáo tam giác độc đáo. Cấu trúc này rất chắc chắn. Điều này khiến tôi yên tâm rằng các driver âm thanh bên trong sẽ được bảo vệ an toàn bởi trong lúc vui chơi cùng bạn bè, tôi có thể khiến loa bị va đập.

Loa có khối lượng 10 kg, khá nặng khi xách tay. Tuy vậy, nếu di chuyển khoảng cách xa, phần dây đeo và đệm bọc bên hông loa giúp việc mang vác khá dễ dàng. Ở mặt trước, loa trang bị một vòng đèn LED. Vòng đèn này có 3 chế độ cảm ứng theo bar nhạc. Vào ban ngày, vòng LED này không đủ sáng để có thể nhìn thấy, nhưng vào ban đêm, vòng LED này thật sự là điểm nhấn trong buổi tiệc tối.

Các chi tiết khác của JBL Party OTG được thiết kế khá tinh tế. Bạn sẽ có một khay làm giá đỡ cho máy tính bảng, smartphone chắc chắn hoặc phần tay cầm được bọc cao su êm ái. Bốn chân đế của loa cũng được bọc cao su khá dày để cố định. Mặt lưng của loa có hai đai để cố định micro. Với tôi, từng chi tiết trong thiết kế của JBL Party OTG đều có những công dụng riêng.

Về khả năng kết nối, JBL Party OTG sử dụng công nghệ không dây 4.2, USB, AUX và cả USB-A. Ngoài ra, loa cũng có hai cổng âm thanh riêng biệt để cắm nhạc cụ và micro có dây.

Model này cũng được JBL đầu tư công nghệ chống nước IPX4. Nếu trong buổi tiệc, vô tình đổ một chút nước lên loa thì tôi vẫn sẽ yên tâm nó hoạt động tốt.

Thời lượng pin của JBL Party OTG đạt 6h nghe nhạc liên tục. Nếu bắt đầu bữa tiệc vào 18h thì đến 24h loa mới hết pin. Với các chuyến dã ngoại, đây là thời lượng pin vừa đủ.

Nếu bạn muốn một chiếc loa cân bằng giữa công suất, thời lượng pin và trọng lượng thì JBL Party OTG là lựa chọn lý tưởng. Bên cạnh đó, các tính năng phục vụ cho những bữa tiệc như đèn LED nhiều màu, micro, cổng cắm nhạc cụ… cũng giúp JBL Party OTG vượt trội hơn các đối thủ trong tầm giá dưới 10 triệu đồng.