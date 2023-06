Jay Park nhầm bún thành phở khi ăn ở Việt Nam

Ngày 23/6, Jay Park chia sẻ khoảnh khắc ăn bún ở Hà Nội, Việt Nam. Anh đăng hình bát bún kèm chú thích khẳng định đây là phở.

Việc nam rapper nhầm lẫn giữa 2 món ăn thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Ngay sau khi nhận ra sai lầm, Jay Park đã chia sẻ dòng trạng thái giải thích: "Tôi cứ tưởng đây là phở. Chắc nó là bún. Mỗi ngày, bạn sẽ được học một điều gì đó mới mẻ".

Trước đó, vào ngày 22/6, Jay Park đăng tải khoảnh khắc mặc suit đen, check-in ở Hà Nội.

JoongAng Ilbo đưa tin Jay Park đến Việt Nam trên cương vị ca sĩ kiêm CEO của công ty kinh doanh đồ uống. Nam rapper hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội vào chiều ngày 22/6.

Jay Park thuộc phái đoàn kinh tế trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Anh là nghệ sĩ duy nhất trong đoàn kinh tế. Khi đến Việt Nam, nam rapper được người hâm mộ chào đón, tặng hoa và xin chữ ký.

Jay Park sinh năm 1987. Anh bắt đầu sự nghiệp với tư cách trưởng nhóm nhạc 2PM vào năm 2008. Đến 2009, nam rapper rời nhóm và phát triển sự nghiệp cá nhân. Hiện tại, Jay Park là một trong những rapper nổi tiếng ở Hàn Quốc. Đồng thời, anh có sự nghiệp kinh doanh thành công với thương hiệu đồ uống.

