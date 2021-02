Jason Statham và hôn thê giàu cỡ nào?

Tài tử “Fast and Furious” và siêu mẫu Rosie Huntington-Whiteley xem kinh doanh bất động sản như khoản đầu tư sinh lời béo bở.

Cuối tháng 1, tài tử Jason Statham cùng bạn đời Rosie Huntington-Whiteley chi 20 triệu USD cho 3 căn hộ mới. Các biệt thự đều thuộc vị trí đắc địa, với căn đắt nhất tọa lạc tại khu mặt phố ở Chelsea, nước Anh có giá 10 triệu USD .

Theo The Sun, Statham dự định cho thuê lại toàn bộ với giá cao. Đây là cách đầu tư sinh lời thông minh của ngôi sao Fast and Furious. Từ rất lâu, anh và Rosie Huntington-Whiteley đã được công nhận là đại gia bất động sản.

Trước đó, họ đã bán biệt thự ở Malibu, Mỹ với giá 19 triệu USD vào cuối năm 2020 và thu về khoản lời lớn.

Cặp sao bán biệt thự ở Malibu (Mỹ) để tậu 3 căn khác. Ảnh: Craig Hibbert.

Cặp trai tài gái sắc của showbiz quốc tế

Theo Celebrity Networth, tổng giá trị tài sản ròng của Jason Statham và hôn thê vào khoảng 110 triệu USD (riêng tài tử chiếm 80 triệu USD ). Họ kiếm tiền phần lớn nhờ làm nghệ thuật.

Jason Statham xuất thân nghèo khó, từ bé đã cùng cha bán hàng rong nên rất quý trọng đồng tiền. Nhờ lợi thế điển trai, nam tính, chiều cao 1,78 m, anh khởi đầu làm mẫu ảnh cho thương hiệu quần áo French Connection và đến ngoài 30 tuổi mới đi đóng phim.

Là tên tuổi bảo chứng phòng vé, Statham đóng tác phẩm nào cũng mang về doanh thu khả quan. Đơn cử như cuối năm 2016, phim The Mechanic: Ressurection chạm mốc 125,7 triệu USD toàn cầu trong khi phí sản xuất chỉ 40 triệu USD .

Đến nay, các vai trong Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Revolver, Snatch, Ghosts of Mars, và nhất là The Transporter, series Fast & Furious đã giúp tài tử đút túi vài chục triệu USD.

Từ cát-xê 6.800 USD cho phim đầu tay, Statham đã bước lên hàng siêu sao với thù lao triệu USD/phim, kể từ dự án The Transporter. Năm 2019, nhà sản xuất dự án Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw đã trả cho Statham đến 13 triệu USD tiền cát-xê.

Năm 2018, tạp chí People With Money xếp Jason Statham vào danh sách Những diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới nhờ đóng phim, quảng cáo, đầu tư bất động sản...

Jason Statham và Rosie Huntington-Whiteley là bộ đôi giàu có, quyền lực của Hollywood. Ảnh: Harper's Bazaar.

Còn về người bạn đời của anh - Rosie Huntington-Whiteley, cô gặt hái thành công trong lĩnh vực người mẫu. Chân dài nước Anh vào nghề năm 15 tuổi và trở thành "con cưng" của thương hiệu nội y Victoria's Secret.

Sự nghiệp của Huntington-Whiteley lên như diều gặp gió. Cô trúng rất nhiều hợp đồng làm việc với hãng Godiva, Miss Sixty, Loewe, Prada, Giles Deacon... và lên bìa Vogue Anh liên tục.

Ngoài người mẫu, người đẹp sinh năm 1987 cũng lấn sân diễn xuất. Cô đã đóng chính phim ngắn của hãng nội y Agent Provocateur, góp mặt trong bom tấn đình đám Transformer: Dark of the Moon và Mad Max: Fury Road.

Đâu dừng lại ở đó, Huntington-Whiteley còn nổi tiếng với vai trò nhà thiết kế và kinh doanh thời trang. Năm 2018, cô vào top 10 siêu mẫu có thu nhập cao nhất nước Anh trong một năm, xếp vị trí thứ 3 với 11,5 triệu USD . Hiện tại, Huntington-Whiteley tích lũy khối tài sản hơn 30 triệu USD .

Chung niềm đam mê bất động sản

Jason Statham và Rosie Huntington-Whiteley hiện đã chuyển từ Mỹ về Anh sinh sống. Họ hẹn hò đã hơn một thập kỷ, đính hôn cách đây 5 năm nhưng chưa tính đến chuyện tổ chức lễ cưới. Năm 2017, nữ người mẫu đã sinh cho tài tử một bé trai.

Trong showbiz, bộ đôi được đánh giá xứng về ngoại hình và hợp nhau về sở thích, tư duy. Cả hai đều chung niềm đam mê kinh doanh bất động sản.

Trang Celebrity Networth thống kế họ sở hữu không dưới 10 căn hộ cao cấp. Từ năm 2009, Statham đã chi 10,6 triệu USD mua ngôi nhà trên bờ biển Malibu và bán lại với giá gấp đôi. Năm 2011, cặp sao tậu thêm căn hộ ở vùng này với giá 7,3 triệu USD và lời hơn 2 triệu USD khi sang tên cho chủ mới.

Đó là chưa kể Statham và Whiteley lần lượt chi 2,7 triệu USD , 13 triệu USD ... cho một số bất động sản nằm ở vị trí đắc địa khác.

Ngoài biệt thự, Jason Statham còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe đáng mơ ước. Ảnh: YT.

Ngoài các biệt thự sang trọng, ngôi sao Fast and Furious còn sắm loạt siêu xe đẳng cấp đến từ Audi S8, Jaguar E type, Aston Martin DBS Volante, Lamborghini Murcielago LP640... trong đó chiếc đắt nhất là Aston Martin DBS Flyer trị giá hơn 3 triệu USD .

Dành nhiều thời gian cho nghệ thuật, Statham không bỏ bê chuỗi nhà hàng chuyên thức ăn nhanh Statham Burger ở London (Anh). Tài tử còn đổ tiền vào câu lạc bộ bóng đá Shirebrook Angels, có nhãn hiệu rượu vodka Pure Wonderstatham và dòng nước hoa, quần áo thời trang riêng.

Riêng Rosie Huntington-Whiteley, cô chi mạnh cho bộ sưu tập trang sức kim cương - khoản đầu tư mà người mẫu cho rằng vừa làm đẹp và có thể kiếm lời. Trong mỗi lần quyết định mua món đồ nào đó, Whiteley đều tính đến chuyện sẽ bán lại.

Theo Daily Mail, trái ngược với hôn phu Jason Statham, Huntington-Whiteley dù bề ngoài chỉn chu, sang chảnh, song cô không phải kiểu phụ nữ vung tiền quá tay. Siêu mẫu xinh đẹp không sa đà vào hàng hiệu mà tập trung tiền bạc để lo cho tương lai của con.